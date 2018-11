Rötha

Schon eine ganze Weile vor 11.11 Uhr ist vorm Röthaer Rathaus ordentlich Stimmung. Die Schützen bringen eine Kanone in Stellung. Seit 18 Jahren versieht deren Chef Helge Hollstein mit seinen Mannen dieses Amt. „Der 11.11. wird ja vielerorts gefeiert, aber in Rötha ist es schon was Besonderes“, meinte er.

Nach zwei Probeschüssen knallte die Kanone ein drittes Mal, dann konnte das Prinzenpaar die „Steine“ der zugemauerten Rathaustür lockern - und der Bürgermeister übergab den großen Schlüssel den Karnevalisten.

Zur Galerie Der Karneval Club Rötha nimmt dem Bürgermeister den Rathausschlüssel ab.

Rund ums Rathaus herrschte trotz zeitweiligem Regen gute Stimmung bei Musik, Rostern, Bier und Glühwein. Die jungen Tänzerinnen zeigten ihr Können - und steckten mit ihrer Karnevalsbegeisterung die zahlreichen Zuschauer an, die schließlich mitsangen und mithüpften. Röthano Bravo!

Von Claudia Carell