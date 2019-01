Borna

Etwa 80 Besucher kamen am ersten Tag des Jahres zum ökumenischen Neujahrsgottesdienst in die katholische Kirche in der Bornaer Stauffenbergstraße. Der Gottesdienst, den der katholische Pfarrer Dietrich Oettler leitete, findet im jährlichen Wechsel in der evangelischen Stadtkirche oder in der katholischen Gemeinde statt. Die Bornaer Katholiken feiern in diesem Jahr Jubiläum. 1919 wurde das vormalige Offizierscasino zur Kirche geweiht.

Kantorei umrahmt den Gottesdienst

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Bornaer Kantorei unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jens Staude sowie von Rita Merkel und Katja Senier von der Freien evangelischen Gemeinde Borna. Im Anschluss gab es einen kleinen Imbiss mit vielen Gesprächen.

Von Nikos Natsidis