Borna

Auf eine Zeitreise begaben sich jetzt die Teilnehmer eines historischen Stadtrundgangs, zu dem die katholische Gemeinde Borna eingeladen hatte. Dabei bewegten sich die Teilnehmer zwei Stunden lang mit buchstäblich großen Schritten durch etwa 850 Jahre Bornaer Stadt- und Kirchengeschichte. Vor dem Hintergrund des Jubiläums „100 Jahre katholische Gemeinde Borna“ begaben sie sich dabei auf Spurensuche des christlich-katholischen Lebens in Borna.

Kirche einer ersten Bornaer Siedlung am Königsplatz

So nahmen die Teilnehmer des Rundgangs unter Führung von Thomas Bergner vom Museum sowie Franz Waberzeck von der katholischen Gemeinde die Kunigundenkirche als Zeugnis des Hochmittelalters in Augenschein. Sie wurde zur Zeit von Kaiser Friedrich I., bekannt als Barbarossa, um 1170 als romanische Backsteinkirche einer ersten Bornaer Siedlung am heutigen Königsplatz gebaut. Weil die Menschen und die Kirche seit 1327 von Benediktinermönchen aus dem damaligen Kloster Pegau betreut wurden, hatte sich Waberzeck extra ein Mönchsgewand übergezogen.

Symbole der Reformation in Borna

Ziel des Rundgangs war auch die Stadtkirche, deren Bau Anfang des 15. Jahrhunderts begann und die mit dem Lutherdenkmal die Zeit der Reformation symbolisiert. Immerhin war Borna eine der ersten Gemeinden mit einem evangelischen Prediger (1519).

Katholische Arbeitskräfte in Borna

Wesentlich für die Wiederbelebung des katholischen Gemeindelebens nach der Reformation war einerseits die Stationierung des königlich-sächsischen Karabiner-Regiments in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in dem viele sächsische Adlige dienten, die Katholiken waren und eine entsprechende Seelsorge wollten. Weil zudem durch die Entwicklung der Industrie viele Arbeitskräfte aus katholischen Gebieten wie Polen, Bayern und Schlesien kamen, fand 1890 ein erster, noch ausschließlich militärischer katholischer Gottesdienst statt. Bevor es zum Kauf des ehemaligen Offizierkasinos in der heutigen Stauffenbergstraße nach dem Ende des ersten Weltkriegs kam, trafen sich die Bornaer Katholiken in den Sälen von Gasthäusern, erfuhren die Teilnehmer des historischen Rundgangs weiter. Dabei präsentierte Museumsmitarbeiter Bergner auch eine Postkarte mit einer Innenansicht des Offizierkasinos von 1904 sowie einen Bauplan für eine geplante St.-Joseph-Kirche von 1955.

Weiter Rundgang durch Borna am 28. April

Die katholische Gemeinde lädt noch zu einem weiteren öffentlichen historischen Stadtrundgang auf den Spuren christlich-katholischen Lebens in Borna ein. Er beginnt am 28. April 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist die Kunigundenkirche.

Von nn