Borna. Musikunterricht den ganzen Tag, sieben Tage die Woche. Auf dem Stundenplan stehen Singen, Tanzen, Choreographien. Rund 30 Schüler der Bornaer Dinterschule haben Klassenraum gegen das Stadtkulturhaus und Schreibheft gegen Kostüm getauscht, um am 1. April perfekt vorbereitet auf der Bühne zu stehen, denn um 19 Uhr führen sie das Andrew-Lloyd-Webber-Musical „Cats“ auf.

Die Proben für die nächste Auflage eines Musicals, dessen Aufführungen für die Dinterschule längst zur Tradition geworden sind, begannen zwar bereits im vergangenen Sommer, allerdings laufen sie jetzt am Ort des Geschehens – im Stadtkulturhaus – auf Hochtouren. Inklusive Licht- und Ton-Effekten sowie Musik. Lediglich das Publikum ist noch überschaubar. Es beschränkt sich dieser Tage auf Musiklehrerin Andrea Stellbogen und die Musical-Darstellerin Kristin Nicolai. Und beide sind zuweilen kritische Zuschauer. Entweder stehen die Nachwuchs-Schauspieler zu eng zusammen oder nicht weit genug hinter dem Vorhang. Der Motivation der Fünft- bis Zehntklässler tut das jedoch keinen Abbruch. „Beide sind unglaublich nett und helfen jederzeit, wenn Fragen auftauchen“, sagt Caroline Döring, die in dem revue-artigen Musical den Kater Rumpleteazer spielt.

Nicolai ist seit etlichen Jahren – irgendwann hat sie aufgehört, mitzuzählen – Trainerin des Ganztagsangebots Musical. Einst stand sie selbst auf den Bühnen in ganz Deutschland, jetzt agiert sie eher hinter den Kulissen, kümmert sich um die Lizenzen der Stücke – die finanziell ganz schön ins Geld gehen –, erarbeitet gemeinsam mit den Schülern die Choreographien, gibt Tipps und Tricks zu Bewegungen und Liedtexten. „Ab und an bin ich auch Souffleuse, wenn es noch an den Texten hapert“, sagt sie lachend.

Die aber sitzen nun während der Probenwoche. Auch die Kostüme sind mittlerweile auftrittsfähig, auch wenn hier und dort noch gekürzt und umgenäht werden muss, weil nicht jedes Katzen-Teil alle Tanzfiguren mitmacht. Der große Vorteil an der Probenwoche liegt für Nicolai darin, dass die einzelnen Schauspieler dann zur Gruppe zusammenwachsen, „erst dann springt der Funke über und wird es zu einem gelungenen Stück“, betont die Trainerin. Im gemeinsamen Spiel liege der Schlüssel, da könne jeder einzelne noch so sehr herausstechen.

Das Musical-Projekt ist in den vergangenen Jahren zunehmend zum Renner unter den Ganztagsangeboten avanciert. Mit jedem neuen Schuljahr melden sich rund 40 Schüler an, allerdings unterschätzen nach Aussage von Stellbogen viele die Herausforderung. „Oft merken sie nach den ersten Wochen, dass Singen und Tanzen in Kombination viel Ausdauer und Geduld verlangen“, macht die Musiklehrerin deutlich. Die 15-jährige Chantal Leuchner und die 13-jährige Caroline Döring haben durchgehalten und gehören seit langem zum festen Ensemble. „Allerdings war die Leidenschaft für Gesang und Tanz schon früh da“, sagen beide. Nicolai kann sich eine bessere Truppe kaum vorstellen, „alle bringen ein unglaubliches Talent mit“, sagt sie.

Die Bornaer können sich am Wochenende davon überzeugen, am Sonnabend beginnt das Stück um 19 Uhr im Stadtkulturhaus, am Sonntag an gleicher Stelle um 15 Uhr. Karten sind sowohl über die Dinterschule als auch im Stadtkulturhaus erhältlich.

Von Julia Tonne