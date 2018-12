Lobstädt

Er ist sozusagen Profi, wenn es um weihnachtliche Krippenspiele geht: Thomas Krieger, bis 2016 mehr als drei Jahrzehnte lang Pfarrer in Lobstädt. Er hat viele der Stücke, die immer am Heiligen Abend aufgeführt wurden, selbst verfasst. In diesem Jahr allerdings wird es ausgerechnet in Lobstädt kein Krippenspiel im Gottesdienst geben, der am Montag 17 Uhr beginnt.

Krippenspiele liegen gedruckt vor

Es fehlt schlicht und ergreifend an Mitwirkenden. Sowohl Kinder als auch Erwachsene wären dafür in Frage gekommen, aber die fanden sich am Ende nicht. Dabei hatte Krieger längst schon eine Idee mit aktuellem Bezug für seine diesjährige Aufführung.

Im Frühling sieht die Kirche in Lobstädt natürlich etwas anders aus als im Winter. Quelle: Jens Paul Taubert

Seine Krippenspiele, in denen es über die Jahre immer wieder um Gegenwartsthemen wie Flüchtlinge oder den Brexit ging, liegen schließlich längt in gedruckter Form vor. Herausgegeben hat sie der lettische Fromm-Verlag aus Riga, der auf religiöse Literatur in deutscher Sprache spezialisiert ist. Kriegers Krippenspiele gibt es deshalb auch zu kaufen.

Fünf Stunden Arbeit an einer Predigt

„In diesem Jahr hätten die Bürger von Nazareth zusammengesessen“, verrät der Pfarrer, was nun erst einmal nicht in der Kirche aufgeführt wird. Aktueller Bezug wäre die immer schlechter werdende Versorgung der Menschen auf dem flachen Land geworden, in Form einer Klammererzählung, die am Geburtsort von Jesus spielen sollte.

Doch ganz ohne Beschäftigung ist Thomas Krieger auch in diesem Jahr am Heiligen Abend nicht. Er feiert mit der Gemeinde in Lobstädt am 24. Dezember Gottesdienst. Dass er dabei nicht auf vorgegebene Predigttexte zurückgreift, die es gibt und die etwa Laien, wenn sie als ehrenamtliche Lektoren im Einsatz sind, die Arbeit erleichtern, versteht sich für ihn.

2017 wurde Pfarrer Thomas Krieger (2. v. r.) mit einem Abschiedsgottesdienst in der Lobstädter Kirche in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Jens Paul Taubert

Das allerdings bedeutet Arbeit, denn eine ordentliche Predigt vorzubereiten, dauert schon mal fünf Stunden. Ein Krippenspiel zu schreiben, so wie in den meisten früheren Jahren, vielleicht zwei Tage. „Wenn es läuft“, sagt Krieger.

Früher fünf Gottesdienste am Heiligen Abend

Er arbeitet nicht ungern, wenn es draußen finster ist. Also nachts, „weil dann das Telefon nicht klingelt“. Immerhin: Die Zeiten, an denen Thomas Krieger pfarrertypisch am Heiligen Abend im Großeinsatz war, scheinen vorbei. „Früher habe ich fünf Gottesdienste gehabt.“ An einem Abend fuhr er nach Lobstädt, Kahnsdorf, Neukieritzsch und/oder auch nach Heuersdorf. Zwischendurch Bescherung für die Tochter. Am Ende war Thomas Krieger erst zwei Uhr nachts zu Hause. „Da war ich richtig fertig.“

Von Nikos Natsidis