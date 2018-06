Borna

In Borna wird es vorerst keine zusätzlichen Maßnahmen zum Lärmschutz geben. Das hat der Bornaer Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung mit seinem Beschluss über den Lärmaktionsplan festgelegt. Dabei ging es um die Abwägung von Stellungnahmen zur Lärmkartierung.

Schallschutzfenster schon früher eingebaut

Grund dafür, dass keine weiteren Maßnahmen zur Lärmminderung nötig sind, ist der Umstand, dass bereits im Jahr 1995 „Lärmschutzmaßnahmen durch den Einbau von Schallschutzfenstern entlang der B 93/95 vorgenommen“ wurden, wie es in der Begründung des Beschlusses heißt. Damit habe sich „die ermittelte Lärmbetroffenheit“ erheblich reduziert.

Mit A 72 wird Bundesstraße teilweise zurückgebaut

Mit dem Bau der Autobahn 72 von Borna in Richtung Leipzig erfolge ein teilweiser Rückbau der B 95, so dass auch für das Krankenhaus sowie Kesselshain, Eula und Gestewitz weniger Lärm entstehe. Durch die neue Autobahn würden sich zudem die Verkehrsströme ändern, so dass die Stadt dadurch ebenso vom Durchgangsverkehr entlastet werde wie durch den Bau der B 7n.

Verschiedene Verantwortlichkeiten

Dass die Stadt keine größeren Vorstöße in Sachen Lärmminderung unternehme, habe auch mit den entsprechenden Zuständigkeiten zu tun. So liege die Verantwortung für die A 72 sowie die B 93/95 beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das derzeit die Sanierung der B 93, also der Sachsenallee in Angriff nehme. Bis zum nächsten Jahr sollen hier bekanntlich Schlaglöcher, Risse, Verformungen und Flickstellen beseitigt werden.

Kommune plant Aufwertung

Zwar gebe es eine Studie, in der es um die Umgestaltung der B 93, der Sachsenallee, nach Fertigstellung der A 72 sowie der B 7n gehe. Ein teilweiser Rückbau der B 93 im Bornaer Stadtgebiet sei aber angesichts der auch mittelfristig weiter anhaltenden Verkehrsbelastung nicht absehbar.

Die Stadt Borna plane aber die Aufwertung dieses Bereichs im Rahmendes Programms „Stadtumbau“. Vorgesehen seien die Schließung von Raumkanten durch Baumbepflanzungen und Grünwände auf privaten wie städtischen Grundstücken.

Von Nikos Natsidis