Borna

Nach einem Kellereinbruch in Borna sucht die Polizei Zeugen. Die Bewohner eines Hauses in der Neuen Platekaer Straße stellten am Sonntag gegen neun Uhr morgens fest, dass die Kellertür geöffnet worden war.

Damenfahrrad gestohlen

Aus dem Keller wurde ein Damenfahrrad der Marke Prophet gestohlen. Der Einbruch muss sich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ereignet haben. Das Polizeirevier Borna bittet um Hinweise, falls jemand etwas bemerkt hat. Telefon: 03433/2440

Von lvz