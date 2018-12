Borna

Die Polizei sucht Zeugen für Kellereinbrüche in der Bornaer Bahnhofstraße 33. Am späteren Sonnabendabend waren diese festgestellt und dem Revier gemeldet worden. Demnach waren ein oder mehrere Unbekannte in mehrere Keller des Hauses eingedrungen und hatten nach dem ersten Eindruck kleinere Werkzeuge entwendet. Die Tatzeit soll zwischen 18.30 Uhr und der Entdeckung 21.20 Uhr gelegen haben. Wer Hinweise zu diesem Geschehen sowie zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich im Revier Borna, Telefon 03433/2440, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von okz