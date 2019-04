Frohburg

Ein LKW verursachte am Donnerstagabend im Frohburger Stadtgebiet eine sechs Kilometer lange Dieselspur. Verantwortlich dafür war dafür vermutlich ein Defekt an der Kraftstoff-Leitung. Die Frohburger Freiwillige Feuerwehr wurde kurz nach 20 Uhr alarmiert. Sie rückte aus in die Peniger Straße (alte B 95), wo der mit Holz beladene Laster mit Anhänger gegenüber der Tankstelle zum Stehen gekommen war.

„Ursprünglich hieß es, der Dieseltank wäre aufgerissen. Das hat sich nicht bestätigt“, sagte Einsatzleiter Andreas Frisch der LVZ. „Wir haben schnell erkannt, dass das Problem erheblich größer ist und dass das unsere Kräfte überfordert.“ Die Spur nahm an der Anschlussstelle Geithain der Autobahn 72 ihren Anfang und zog sich über die Bundesstraße 7 durch Roda und Streitwald und einen Teil des Frohburger Dreieck-Kurses.

Die Polizei setzte ein Unternehmen aus Leipzig, das sich auf die Reinigung von Straßen nach Havarien und Unfällen spezialisiert hat, in Marsch. Es übernahm in den Nachtstunden die Säuberung. Die Frohburger Wehr, die mit zehn Kameraden und zwei Fahrzeugen im Einsatz war und die Peniger Straße reinigte, rückte nach einer Stunde wieder ein ins Depot. Um den havarierten Laster kümmerte sich ein Werkstatt-Team.

Von Ekkehard Schulreich