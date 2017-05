Borna. Mit einer winzig kleinen Kamera ortete Hanna einen Knopf im Magen des Patienten und versuchte ihn vorsichtig, mit einer Art Zange zu greifen und zu entfernen. Was im Inneren des Körpers vorgeht, sah sie dabei lediglich über einen Bildschirm. Fast schon routiniert operierte sie, dabei besucht sie gerade einmal die fünfte Klasse des Markkleeberger Gymnasiums.

Rund 40 Kinder hatten am Sonnabend die Gelegenheit, die Technik eines Krankenhauses kennenzulernen und auszuprobieren. Der Nachwuchs des Vereins Deutscher Ingenieure, der VDIni-Club, wagte sich in der Sana Klinik an Endoskopien, Ultraschalluntersuchungen, minimalinvasive Eingriffe und Notfallbehandlungen im Rettungswagen. Einmal im Monat sind die Kinder des VDIni-Clubs unterwegs, um sich mit technischen Themen und Fragen zu beschäftigen. Für viele von ihnen war es bereits der zweite Besuch in Borna. „Wir gehen vor allem der Frage nach, wie eine Klinik funktioniert. Der Fokus liegt dabei auf den technischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt“, erklärte Falk Graupner vom Leipziger VDIni-Club.

Von daher führte der erste Weg in die Notfallambulanz und die OP-Räume. Hier hatten die Nachwuchs-Ingenieure Gelegenheit, Knöpfe, Nudeln und Bonbons aus einem „Karton-Magen“ mit Hilfe kleinster Schnitte und Instrumente zu entfernen. An anderer Stelle sichteten sie unter Aufsicht von Arzt Andreas Klamann und Schwester Nicole Reiche bei einer Endoskopie Gummibärchen. Chirurg Johannes Quart hingegen zeigte ihnen per Ultraschall, was so alles zum Innenleben eines menschlichen Körpers gehört.

Doch wie bei der echten Ausbildung zum Arzt stand auch bei den Kindern zunächst die Theorie im Vordergrund. Torsten Hantel, stellvertretender Chefarzt der Radiologie, erklärte seinen jungen Zuhörern, wofür ein Radiologe zuständig ist. „Die Radiologen in der Bornaer Sana Klinik schauen für ihr Leben gern Fernsehen und lieben Kino. Nur eines machen sie nicht: Radio hören“, sagte er. Vielmehr würden sie den ganzen Tag Bilder machen - per Röntgen, Ultraschall und Magnetresonanztomographie, kurz MRT.

„Auch wir sind daran interessiert, schon junge Leute für Medizin und Technik zu begeistern, am besten für beides gleichzeitig“, sagte Kay Kohlhaw, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral-, MIC- und Gefäßchirurgie / Thoraxchirurgie, auf dessen Initiative hin der VDIni-Club nach Borna kam. Die ersten Talente waren schnell gesichtet. Weil Hanna auf einem Röntgenbild ein Kniegelenk erkannte, bat Hantel sie, doch gleich ihre Bewerbungsunterlagen abzugeben. „Am 1. September 2037 kannst Du bei uns anfangen“.

Von Julia Tonne