Dieses Fazit würde auch Deutschland und seiner Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland gefallen. Der Titelverteidiger hat sich durchgesetzt, hieß es am Freitagmittag beim Völkerballturnier in der Bornaer Glück-Auf-Sporthalle. Wie im Vorjahr holten die Mädchen und Jungen aus Markkleeberg-West den Sieg beim Grundschul-Wettbewerb zur Eröffnung der Kinder- und Jugendspiele im Landkreis. Hinter den zweitplatzierten Hohburgern belegten Neukieritzsch und Großbothen gemeinsam den dritten Rang.

Die größte Breitensportaktion für den Nachwuchs im Landkreis ist traditionell mit dem Völkerball-Finalturnier der Grundschulen eröffnet worden. In der Bornaer Glück-Auf-Sporthalle setzte sich wie im Vorjahr die Grundschule Markkleeberg-West durch. Insgesamt gehören zu den Kinder- und Jugendspielen mehr als 50 Veranstaltungen in 33 Sportarten.

Traditionell hatte die Auftaktveranstaltung mit dem Einmarsch der Mannschaften begonnen, wobei die Spieler im Spalier von Funktionären und Repräsentanten abgeklatscht wurden. Vornweg hatte jedes Team ein Schild mit dem Ortsnamen. Dazu die passende Musik. Ein (winziger) Hauch von Olympia wehte durch die Halle. Immerhin sind die Sparkassen-Kinder- und Jugendspiele die größte Breitensportaktion im Kreis Leipzig.

Über 50 Veranstaltungen finden statt

René Schober vom Kreissportbund (KSB) zieht die Fäden dafür. „Aber der Hauptteil der Arbeit passiert vor Ort“, sagt der Sportjugend-Koordinator. „Es ist prima, und wir sind stolz darauf, dass die Sportvereine die Wettkämpfe organisieren. Sie müssen dafür so viel stemmen in der Vorbereitung.“

Mehr als 50 Veranstaltungen werden in diesem Jahrgang durchgeführt. „Dabei haben wir die Zahl der Sportarten gegenüber dem Vorjahr um zwei auf 33 gesteigert. Ganz neu bei uns ist das BMX-Fahren. Und mit dem Ringen ist eine ganz alte olympische Disziplin zurückgekehrt.“ Um diese kümmere sich der Verein Aktivsport Saxonia Naunhof, nachdem er eine solche Sektion gebildet hat. Bekannt sei er bisher für Karate und Fechten.

Neue Sportarten sind dabei

Der BMX-Wettbewerb, geleitet vom Verein Wellenreiter Markranstädt, findet am 28. Juli zur Eröffnung des Skateparks in Wurzen statt. Er gehört zu dem von Schober befürworteten Trend, neu entstandene Sportarten einzubeziehen. „Da kommt vieles aus der Jugendkultur, das auch für uns interessant ist.“ Im vergangenen Jahr hatte es Premieren für Skateboard Street und Stunt Scooter (Kunststücke mit Tretroller) gegeben. Seit Längerem schon ergänzt Streetball das Basketballturnier. Perspektivisch soll das ausgebaut werden.

Der Terminkalender für die Kinder- und Jugendspiele ist recht auseinandergezogen. Den Frühstart haben Leichtathleten und Rollskiläufer be­reits Ende Mai vollzogen. Den Abschluss bilden die Kanusportler Mitte September. Das Hauptwochenende ist dabei das aktuelle mit 15 Veranstaltungen. „Im Vorjahr hatten wir insgesamt rund 4350 Teilnehmer“, sagt René Schober. „Diesmal würden wir ganz gern die 4500er-Mauer durchbrechen.“ Aber vielleicht gelinge das erst 2019, wenn dann wieder der Wintersport dabei ist, dessen Disziplinen nur jedes zweite Jahr ausgetragen werden.

Völkerball, Endstand im Finalturnier: 1. Grundschule Markkleeberg-West, 2. GS Hohburg, 3. GS Großbothen und GS Neukieritzsch, 5. GS „Clemens Thieme“ Borna, 6. GS Narsdorf, 7. GS „Bücherwurm“ Grimma; GS Püchau qualifiziert, aber nicht angetreten.

Von Olaf Krenz