Pegau

Eine Bewohnerin hatte die Qualmwolke in der Bahnhofstraße in Pegau am späten Mittwochnachmittag bemerkt und den Stadtwehrleiter von Pegau informiert. Als dieser vor Ort eintraf, führten ihn die Brandstifter – drei Kinder und ein Jugendlicher, die noch versucht hatten, das Feuer selbst zu löschen – bereitwillig zum Tatort. In der Nähe standen mehrere Meterstücken Holz in Flammen.

Daraufhin rückten elf Kameraden mit zwei Fahrzeugen aus und löschten die Flammen. Sie verhinderten damit, dass das Feuer auf ein benachbartes Gebäude übergreifen konnte. In drei Metern Höhe befand sich ein Dach, gedeckt aus Holz und verkleidet mit einer Holzschalung.

Von LVZ