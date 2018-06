Neukieritzsch

Ab August müssen Eltern in Neukieritzsch wieder mehr für die Betreuung ihrer Kinder in den Kindereinrichtungen der Gemeinde bezahlen. Die Beiträge für Plätze in Krippe, Kindergarten und Hort steigen um knapp vier bis rund sieben Prozent. Wobei der Anstieg des Elternbeitrages für einen Krippenplatz am höchsten ausfällt, der für einen Platz im Hort am geringsten.

Krippenplatz kostet künftig 226,52 Euro

Die Regelsätze, von denen je nach Familiensituation und Anzahl der Kinder Abschläge gewährt werden, liegen künftig bei etwas mehr als 226,52 Euro (Krippe), 129,91 Euro (Kindergarten) und 70,15 Euro (Hort). Die Zahlen gab die Gemeindeverwaltung nach Auswertung der jüngsten Betriebskostenabrechnung bekannt. Seit 2017 betreibt die Gemeinde keine Kindertagesstätten mehr, alle werden von freien Trägern geführt. Die Gebührenhoheit liegt weiterhin bei der Kommune.

Gemeinde könnte noch höhere Beiträge ansetzen

Damit steigen die Elternbeiträge zum vierten Mal hintereinander. Wobei die Preise für die Eltern theoretisch noch höher liegen könnten, denn Neukieritzsch legt nicht den maximal zulässigen Anteil der Betriebskosten (Summe aus Lohn und Sachkosten) auf die Eltern um. Laut Richtlinie des Freistaates können die Kommunen für die Krippe bis zu 23 Prozent der Kosten von den Eltern erheben, bei Hort und Kindergarten bis zu 30 Prozent. Neukieritzsch setzt seit 2017 unverändert 22 und 26 Prozent an.

Grundsatzdebatte im Gemeinderat

Die neuerliche Anhebung der Elternbeiträge führte im Gemeinderat von Neukieritzsch zu einer Grundsatzdebatte über die Finanzierung der Kinderbetreuung. Auf die Frage nach dem Grund des Kostenanstieges verwies Hauptamtsleiterin Petra Jung auf zwei Lohnsteigerungen im vergangene Jahr. Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) stellte dazu die Frage in den Raum: „Wo geht die Spirale hin und wie lange können wir uns das als Kommune noch leisten?“

Freistaat und Bund sollen sich stärker beteiligen

Die Kommune trage nämlich, darauf wiesen Bürgermeister und Hauptamtsleiterin hin, den Löwenanteil der Kosten für die Kinderbetreuung. Im vorigen Jahr habe das Aufkommen an Elternbeiträgen rund 550 000 Euro betragen, während der Anteil der Gemeinde bei rund 1,18 Millionen Euro gelegen habe. In der Diskussion wurde die Forderung nach einer stärkeren Beteiligung des Freistaates und auch nach mehr Verantwortung durch den Bund laut.

Von André Neumann