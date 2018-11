Neukieritzsch/Deutzen

Eine abenteuerliche Reise unternahmen die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins und zwei der Grundschule „4 Jahreszeiten“ in Deutzen. Bei ihnen war die Autorin Kristin Franke zu Gast.

In der Deutzener Bibliothek stellte sie den Kindern ihr neues Buch „Die abenteuerliche Reise zum Mondpalast“ vor. In ihrer Lesung nahm Kristin Franke die Kinder als Nordriese, Wichtel und als Feen mit auf die Suche nach den gestohlenen Sternen. Im Anschluss verteilte die Schriftstellerin magischen Feenstaub, der die Zuhörer wieder in die Schule schweben ließ.

Für das Erlebnis bedankt sich die Schule bei Bibliothekarin Bianca Schattauer sowie bei der kreativen Autorin Kristin Franke, die es mit einem ihrer Bücher in die Top 100 der deutschen Kinderbücher auf geschafft hat.

Von André Neumann