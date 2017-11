Kirchen-Studie in Kohren-Sahlis vorgestellt: Debatte über Tradition und Versöhnung

Kirche hat noch immer ein großes Potenzial als Begegnungsfeld für unterschiedlichste Menschen. Das ist das Fazit einer Studie, die am Donnerstag in der Evangelischen Heimvolkshochschule in Kohren-Sahlis vorgestellt wurden. Juliane Stückrad hat dafür Gespräche mit Menschen im Kirchenbezirk Leipziger Land und Oschatz-Leisnig geführt und kam zu überraschenden Einsichten.