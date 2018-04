Kirchenmusik in Borna dieses Jahr ganz im Zeichen der Kreutzbach-Orgel

Die Orgel in der Bornaer Stadtkirche gehört zu den Meisterstücken des Orgelbauers Urban Kreutzbach, der viele Jahre in Borna wirkte. Weil sich dessen Todestag 2018 zum 150. Mal jährt, steht die Königin der Instrumente in diesem Jahr im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen.