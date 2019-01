Neukieritzsch

An den drei Grundschulen in der Gemeinde Neukieritzsch lernen derzeit 233 Mädchen und Jungen. Diese Zahlen nannte Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU). Mit 90 Kindern hat die Grundschule in Neukieritzsch die meisten Schüler. Es folgen Lobstädt mit 78 und Deutzen mit 65.

In den Kindertagesstätten in der Gemeinde werden 464 Kinder betreut, die seien damit ebenfalls gut ausgelastet, wie Hellriegel kürzlich in seiner Neujahrsansprache betonte. Den neuen Hort „Entdeckerland“, für den im vorigen Jahr das zweite Obergeschoss der Grundschule Neukieritzsch umgebaut worden war, besuchen 80 Mädchen und Jungen. Im „Haus der Zukunft“ in Neukieritzsch werden 34 Kinder in der Krippe und 63 im Kindergarten betreut.

Alle Kindertageseinrichtungen in Neukieritzsch von freien Trägern betrieben

In Lobstädt besuchen 71 Kinder den Hort, 20 die Krippe und 43 den Kindergarten. Die Kindertagesstätte in Großzössen kümmert sich derzeit um 30 Kinder. In Deutzen gehen 53 Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht in den Hort, 70 genießen die Betreuung in Kindergarten und Krippe.

Alle Kindertageseinrichtungen in Neukieritzsch und den Ortsteilen werden von freien Trägern betrieben. Im Fall von Hort und Kita in Neukieritzsch ist das die Volkssolidarität Kreisverband Leipziger Land/Muldental. In Deutzen, Lobstädt und Großzössen ist die Arbeiterwohlfahrt Träger der Einrichtungen.

Umbau für den Hort in der Grundschule Neukieritzsch

Nachdem der Umbau für den Hort in der Grundschule Neukieritzsch einschließlich der Beschaffung der Möbel rund eine halbe Million Euro kostete, plant die Gemeinde weitere Investitionen in die Kinderbetreuung. Für die Sanierung des Kindergartens „Kleine Strolche“ in Deutzen sollen in diesem Jahr zunächst die Planungsleistungen erbracht werden. Schon in diesem Jahr will Neukieritzsch die ehemaligen Horträume im „Haus der Zukunft“ zu Krippen- und Kindergartenräumen umbauen.

Von André Neumann