Kitzscher

Wenn in Kitzscher die vierte Adventskerze angezündet wird, dann ist das ein doppelt besonderer Tag für Schachfreunde: Diesmal fand in der Oberschule das mittlerweile 28. Familienschachturnier statt. „Zwei Spieler bilden eine Mannschaft, einer muss im Verein sein. Kinder bringen ihre Väter, Mütter, Großeltern, Brüder und Schwestern mit“, erklärte André Voigt von der gastgebenden Abteilung Schach des TSV Kitzscher.

In viele Teams sind die Kinder Mitglied im TSV Kitzscher und bringen Angehörige zum Familienschachturnier mit. Quelle: Bert Endruszeit

TSV Kitzscher weiter Talentezentrum

Auf diese Weise können so ganz nebenbei viele persönliche Kontakte geknüpft werden. „Die jungen Schachspieler müssen ja zum Training und zu Turnieren gefahren werden. Da ist es gut, wenn man sich kennt“, so der Abteilungsleiter. Der TSV Kitzscher ist übrigens erneut Talentezentrum des Schachverbandes Sachsen geworden, teilt er mit.

Beim Turnier mischen 18 Familienteams mit. Quelle: Bert Endruszeit

Wenn der Vater mit dem Sohne...

Am Sonntag traten 18 Mannschaften gegeneinander an. „Das ist eine ganz gute Zahl“, fand Sebastian Stieler vom Verein. Gespielt werde um drei Pokale nach Schweizer System über fünf Runden. Mit dabei war Kay Ehrlich (28), der seinen Vater Thomas Ehrlich (56) zum Mitspielen animiert hatte. Ursprünglich sollte Bruder Timo (28) dabei sein, der war jedoch kurzfristig verhindert. So trat der Vater an seine Stelle.

Familienschach mit Nichtaktiven

„Ich habe meine Söhne immer motiviert, obwohl ich selbst gar nicht aktiv spiele“, sagte der Senior. Das Schachspiel habe in seiner Familie eine lange Tradition. „Mein Opa hatte einen bunten Schachtisch. Ich weiß aber gar nicht, ob er mit meiner Großmutter so viel daran gespielt hat.“

Thomas Ehrlich (l.) bildet mit seinem Sohn Kay eine Mannschaft. Quelle: Bert Endruszeit

Kay Ehrlich ist seit der 1. Klasse dem königlichen Spiel verfallen. „Mein Lehrer hatte mir die Schach-Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule empfohlen, so kam ich dann auch zum TSV Kitzscher“, erinnert er sich. „Mathe fiel mir immer leicht, da lag Schach ja auf der Hand.“

Schach zum Abschalten und Fokussieren

Erfolge blieben nicht aus. Schon als Grundschüler holte er bei der Deutschen Meisterschaft einen dritten Platz in der Mannschaftswertung. Später kam ein zweiter Platz bei der Sachsenmeisterschaft dazu. Was macht das Schachspiel für ihn eigentlich so attraktiv? „Da kann ich gut abschalten und mich mal fünf oder sechs Stunden voll auf eine Sache fokussieren.“ Einmal pro Woche wird trainiert, neun Punktspiele und weitere Turniere absolviert er pro Jahr.

Stadt unterstützt TSV Kitzscher

Stichwort Turnier: Wer an hochrangigen Wettkämpfen teilnehmen will, muss eine Menge Zeit und auch Geld investieren. „Die Deutschen Meisterschaften gehen über neun Tage, da wird allein schon die Hotelübernachtung teuer“, weiß Sebastian Stieler. Angesichts solcher Dimensionen freuen sich die Aktiven vom TSV Kitzscher darüber, dass sie in der Oberschule einen eigenen Raum kostenlos nutzen können. „Die Stadt unterstützt uns sehr gut“, betonte André Voigt.

Sieg für Enkel und Opa

Den Sieg am 4. Advent sicherte sich Familie Schöne mit Navin und Opa Harald (9:1 Mannschaftspunkte). Das Duo wiederholte damit den Gewinn vom Vorjahr. Dahinter folgten die punktgleichen Familien Höpping mit den Geschwistern Sven und Jan sowie Ottlik mit Marie und Mutter Michaela (je 7:3). Einen Sonderpokal für Teams ohne Spieler mit hoher Leistungszahl ging an Familie Wietrichowski mit David und Vater Jörg.

Die Pokale für die Besten. Quelle: Bert Endruszeit

Von Bert Endruszeit