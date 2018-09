Kitzscher

Innerhalb des Kunstprojektes „Home sick home“ laden in der kommenden Woche in Kitzscher gleich mehrere Künstler zu öffentliche Aktionen ein. Den Anfang macht Tina Mamczur. Die in Leipzig und Köln lebende und arbeitende Künstlerin beschäftigt sich mit Kitzschers Zukunft, ihr Projekt heißt „Stadt Fiction: Kitzscher 202x“. Sie verteilt 500 so genannte Wunschzettel in der Stadt, auf denen sie Kitzscheraner auffordert, Wünsche, Hoffnungen und Visionen für Kitzscher aufzuschreiben. Die Zettel können bis zum Montag in einen Kitzscher-202x-Briefkasten am Markt eingeworfen werden.

Aus Ideen sollen Zeichnungen werden

Tina Mamczur will einige der eingereichten Ideen in Zeichnungen wiedergeben, die an mehreren Stellen in Kitzscher gezeigt werden sollen. An zwei Aktionstagen am Freitag und Sonnabend kommendender Woche jeweils von 12 bis 18 Uhr lädt die Künstlerin die Einwohner zum Gespräch ein.

Führung durch Kleingartenanlage

Am 8. September tritt dann außerdem Eriz Moreno auf den Plan. Der aus Spanien stammende Projektkünstler beschäftigt sich im Projekt „#fluggarten“ mit invasiven Pflanzen, also solchen, die aus fremden Lebensräumen in die heimische Flora und Fauna einwandern und hier zu Konkurrenten werden. Am 8. September kann man Eriz Moreno ab 11 Uhr bei einer Führung durch die Kleingartenanlage Bergmannserholung begleiten, 14 Uhr eröffnet er dort eine Ausstellung, die bis zum 22. September jeweils Donnerstag bis Sonnabend 14 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Den nächsten Spaziergang durch Kitzscher mit Blick auf invasive Pflanzen bietet Moreno am 15. September an, dann begleitet ihn die Geoökologin Sonja Knapp vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig. Beginn ist 15 Uhr am Markt 4 In Kitzscher, wo im Rahmen von „Home sick home“ das Bundesministerium für Blühende Landschaften (BMBL) residiert.

Installation soll entstehen

Dritter Künstler im Bund ist in dieser Woche Martin Haufe. Der setzt sich mit Konflikten von Bewohnern auseinander und verbindet klassische Mediationstechniken mit künstlerischen. Daraus soll in Kitzscher eine Installation entstehen, die er auf dem Markt zeigen will. Der erste Aktionstag im Park neben dem Marktplatz ist am 8. September von 11 bis 18 Uhr, der nächste dann eine Woche später. Sein Projekt trägt den Titel „Ist die Hecke zu spitz“.

Stadtspaziergang geplant

Zum Rahmenprogramm von „Home sick home“ gehört am Wochenende 8./9. September auch ein Stadtspaziergang unter dem Motto „Unsere Stadt hat 100 Sehenswürdigkeiten“. Gemeinsam mit dem Architekten und Stadtentwickler Simon Korn sollen prägende Orte von Kitzscheranern erkundet und dazu Anekdoten erzählt werden. Im BMBL am Markt 4 können Einwohner auf einer Karte ihre persönlichen Sehenswürdigkeiten eintragen. Dort beginnt am 8. September, 15 Uhr, der erste Stadtspaziergang, der zweite soll am Sonntag darauf zur gleichen Zeit starten.

„Home sick home“ ist ein Projekt des Vereins Kulturbahnhof aus Markkleeberg. Mit Hilfe von Künstlern soll darin der Frage nachgegangen werden, wie eine Stadt beschaffen sein muss, um für ihre Bewohner lebenswert zu sein. Kitzscher ist neben Markkleeberg und Rötha eine von drei Städten, in denen das Projekt angesiedelt wird.

Von André Neumann