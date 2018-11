Kitzscher

Im Wohngebiet Kitzscher Nordwest, so scheint es, finden die Bewohner des älteren Bauabschnittes und die aus den erst jüngst gebauten Häusern in den neuen Straßen zueinander. Einen Hinweis darauf gab das Martinsfest. Noch nie hatten so viele Kinder und Erwachsene wie diesmal an der Veranstaltung mit Lampionumzug und Lagerfeuer teilgenommen.

Bärbel und Andreas Voigtsberger organisieren das schon seit einigen Jahren. Jetzt zählten die beiden rund 40 Leute, die einen fröhlichen Abend miteinander verlebten.

An der Feuerschale kommen alle zusammen

Die Kinder zogen eine gute halbe Stunde mehrere Schleifen durch ältere und neuere Straßen im Gebiet, derweil wurde vor Voigtsbergers Haus das Feuer in einer Feuerschale angezündet. Am Anfang schaute sogar Bürgermeister Maik Schramm vorbei und freute sich über den Zusammenhalt im Wohngebiet.

Darin bestehe auch der Antrieb, die Martinsfeste zu organisieren, sagte Andreas Voigtsberger der LVZ. „Wir möchten, dass man sich in der Siedlung kennen lernt, wir möchten ein schönes, friedliches und glückliches Stadtgebiet.“

Von André Neumann