Kitzscher. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag am Lidl-Markt in Kitzscher eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Das erste Mal wurde die Polizei gegen 1.30 Uhr vom Wachschutz in Kenntnis gesetzt, dass an der Eingangstür des Supermarktes in der Trageser Straße mehrere frische Graffiti prangen. Die Polizei nahm die Ermittlung wegen Sachbeschädigung auf, musste aber nach einer neuerlichen Mitteilung des Wachschutzes gegen 6 Uhr erneut zum Lidl-Markt ausrücken.

Minuten zuvor hatten Unbekannte mit einer Einkaufswagen-Schlange die gläserne Eingangstür durchstoßen und waren so in den Vorraum gelangt. Wie das Polizeirevier in Borna am Sonntag weiter informierte, stahlen die Täter hier abgestelltes Toilettenpapier. Vermutlich die gleiche Personengruppe zog dann randalierend weiter und warf in der Rosengasse das Dixi-Klo einer Baustelle auf die Straße.

Die Polizei hofft jetzt zu allen drei Vorfällen auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, soll sich im Bornaer Revier unter Telefon 03443/2440 melden.

Von fp