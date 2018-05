Kitzscher

Üblicherweise nehmen Schulen gern Spenden entgegen. An der Oberschule in Kitzscher war das am Donnerstagvormittag umgekehrt: Schüler übergaben eine Geldspende, und zwar an den Körper- und Mehrfachbehindertenverband (KMV) Sachsen mit Sitz in Leipzig.

Einblick in das Leben Behinderter

Dazu waren der Vorstandsvorsitzende Andreas Plischek und Christian Lissek nach Kitzscher gekommen. Letzterer ist an der Schule kein Unbekannter. Einmal im Jahr kommt er an die Schule, um Schülern der siebenten oder achten Klassen über die Situation und das Leben von Behinderten zu erzählen.

Was offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Denn als es jetzt darum ging, ein Projekt zu finden, mit dem der Titel „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ erneut verteidigt werden sollte, entschied sich eine Mehrheit der vom Schülerrat befragten Oberschüler für die Unterstützung des KMV.

Schule verteidigt Titel

Bei einem Kuchenbasar und einer Tombola kam ein Erlös von 141,89 Euro zusammen, den Schülersprecher Thomas Kober am Donnerstag übergab.

Die Oberschule Kitzscher erhielt im April 2015 den Titel „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Der Anspruch darauf muss jedes Jahr untermauert werden. Bis 2017 geschah das durch Projekte mit Migranten.

Von André Neumann