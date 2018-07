Kitzscher

Das Lied der Woche: „36 Grad – Und es wird noch heißer“ von 2Raumwohnung. Die anhaltende Hitze macht Menschen, Tieren und Natur zu schaffen. Und nun auch den ersten Straßen im Landkreis Leipzig. Wie das Landratsamt mitteilt, hat die Staatsstraße 48 zwischen Kitzscher und Thierbach in Richtung B 95 massive Hitzeschäden davongetragen.

Eine Gefahrenbeschilderung ist an der Straße aufgestellt. Quelle: Jens Paul Taubert

„Auf einer Länge von rund 50 Metern gibt es aufgrund der hohen Temperaturen Auflösungserscheinungen“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landkreises Leipzig, mit. Deshalb müsse die Staatsstraße am kommenden Sonnabend und Sonntag gesperrt werden. Notwendig seien das Abfräsen der Fahrbahn und das Aufbringen einer Asphalttrag- und Deckschicht in dem schadhaften Bereich. Eine entsprechende Gefahrenbeschilderung sei durch die Straßenmeisterei Borna bereits aufgestellt worden, informierte sie am Mittwoch weiter.

Ansonsten kommen Auto- und Motorradfahrer derzeit recht entspannt durch den Landkreis – abgesehen von den bekannten Baustellen. Weitere Hitzeschäden an Straßen gibt es dieser Tage nicht. Allerdings, so Laux, sei es nicht ausgeschlossen, dass solche Auflösungserscheinungen auch an anderen Fahrbahnen auftreten, die enorme Hitze solle ja noch anhalten.

Hitzeschäden im Asphalt der Straße zwischen Thierbach und der B 95. Quelle: Jens Paul Taubert

Von Julia Tonne