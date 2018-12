Kitzscher

Die Stadt Kitzscher wird ihr Wohngebiet Nord-West voraussichtlich mindestens ein Jahr früher als geplant komplett erschlossen haben. Dafür stellten die Stadträte jetzt auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr die Weichen.

Zurzeit baut das Leipziger Straßen- und Tiefbauunternehmen Kai-Uwe Gutseel an Ver- und Entsorgungsleitungen und Straßen für den vierten von fünf Bauabschnitten. Der vierte Bauabschnitt war eigentlich erst für 2019 vorgesehen, wurde aber wegen der großen Nachfrage nach Baugrundstücken vorgezogen. Den fünften und letzten Bauabschnitt wollte die Stadt ursprünglich erst 2020 oder 2021 erschließen lassen.

Fünfter Bauabschnitt kann schon im ersten Halbjahr starten

Jetzt geht alles viel schneller und der fünfte Bauabschnitt, in dem die letzten 15 Baugrundstücke erschlossen werden, soll nahtlos auf den vierten folgen, der seit Herbst im Bau ist. Der Zeitplan sieht die Übergabe von Bauabschnitt vier nun noch in der ersten Hälfte nächsten Jahres vor. Dann kommt der letzte Teil an die Reihe. Weil die Stadt mit dem Baufortschritt und der Leipziger Firma offenbar zufrieden ist, wurde eine neuerliche Ausschreibung vermieden. Stattdessen wird der letzte Auftrag über einen Erweiterungsantrag an die schon vor Ort tätige Firma vergeben. Der letzte Abschnitt kostet die Stadt knapp 330 000 Euro.

88 Bauplätze werden geschaffen

Nach der einstimmig erfolgten Auftragsvergabe entschied der Stadtrat noch über zwei Grundstücksverkäufe im dritten und vier im vierten Bauabschnitt. Auch hier kann die Stadt wieder mit Zuzügen rechnen. Die Käufer kommen aus Oelzschau, Glauchau, Leipzig und Haar bei München.

Im Endzustand wird die Stadt Kitzscher in den Bauabschnitten zwei bis fünf 88 Bauplätze geschaffen haben. Der erste Bauabschnitt mit 24 Grundstücken war ab 2001 privat erschlossen worden.

Von André Neumann