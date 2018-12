Kitzscher

In Kitzscher wird in den nächsten Jahren ein neuer Kindergarten gebaut – der Stadtrat vergab jetzt die Planungsleistung für eine neue integrative Kindertagesstätte. Auf eine neue Turnhalle müssen die Oberschule und die Kitzscheraner Vereine dagegen noch länger warten. Eigentlich sollte in den nächsten drei Jahren mit den Planungen dafür begonnen werden.

Weil vor allem durch die rasante Bebauung des Wohngebietes Kitzscher Nordwest mit deutlich mehr Kindern in den nächsten Jahren gerechnet wird, ist eine neue Kindertagesstätte dringender. Der Bedarf an Krippenplätzen kann mit der städtischen Kindertagesstätte „Wirbelwind“ aktuell gerade so gedeckt werden.

Kapazitäten von Krippe ausgeschöpft

Die Kapazität von 52 Krippenplätzen sei ausgeschöpft, sagte Hauptamtsleiter Matthias Windweher im Stadtrat. „Da ist keine Luft mehr.“ Etwas besser sehe es noch im Kindergarten aus. Derzeit würden 120 Kinder von drei bis sechs Jahren betreut. „Theoretisch“, so Windweher, könnten 144 untergebracht werden. Allerdings verringere sich diese Zahl, je mehr Kinder mit Integrationsförderbedarf aufgenommen würden.

Konkrete Bedarfszahlen nannte Windweher nicht. Für die noch freien Kindergartenplätze lägen „schon reichlich Anmeldungen“ vor. Auch im Kindergartenbereich werde die städtische Einrichtung „bald an die Grenzen kommen“, ergänzte der Amtsleiter.

Kita soll in der Straße des Friedens Platz finden

„Wir geraten unter Zugzwang“, kennzeichnete Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) die Situation. Zudem habe das Landratsamt dringend empfohlen, mehr Integrationsplätze zu schaffen. Deswegen wird beim Neubauvorhaben, das jetzt auf den Weg gebracht wird, von einer integrativen Kindertagesstätte gesprochen.

Die soll auf einem freien städtischen Grundstück in der Straße des Friedens errichtet werden, auf dem früher ein Wohnblock stand. Das Grundstück grenzt über Eck an die Kita „Wirbelwind“, was laut Schramm die Möglichkeit eröffne, beide Einrichtungen später mit einem großen Garten zu verbinden.

Erweiterung durch modulare Bauweise möglich

Stadtrat Guido Horn (CDU-Fraktion) äußerte Zweifel, ob die vorgesehenen 26 Krippen- und 28 Kindergartenplätze im geplanten Neubau reichen werden, um den steigenden Bedarf zu decken. „Wir können nicht in die Glaskugel schauen“, entgegnete Schramm. Man richte sich nach den Zahlen, die das Landratsamt genannt habe.

Allerdings solle der Bau so geplant werden, dass er später über Module erweitert werden könne. Wobei, das betonte Schram auf Nachfrage der LVZ, mit modularer Bauweise nicht Container gemeint seien.

Hoffnung auf Fördergelder

Der Planungsauftrag geht an das Büro Beier und Steiner aus Borna für eine Gesamtsumme von knapp 135.000 Euro. Die Baukosten für die neue Kindertagesstätte gibt die Verwaltung mit rund 1,2 Millionen Euro an, das Geld soll im 2019er Haushalt bereitgestellt werden.

Unklar ist noch, ob die Stadt für das Vorhaben Fördermittel bekommt. Normalerweise sind die für Kitas nicht vorgesehen. Kitzscher befindet sich aber noch in einem Stadtumbauprogramm und hatte das Vorhaben dort vorsorglich aufnehmen lassen.

Turnhalle rutscht in den Planungen nach hinten

Der Bau der neuen Kita bedeutet, dass die Stadt nun erst später über den Bau einer neuen Sport- oder Mehrzweckhalle nachdenken kann. Ex-Bürgermeister Hartmut Harbich ( CDU) erinnerte daran, dass die Planung dafür in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 bereits vorgesehen gewesen sei. Auch die Schule mit einer Turnhalle sei wie die Kinderbetreuung eine Pflichtaufgabe der Stadt, sagte Harbich und mahnte, am Bau einer Sporthalle festzuhalten. Auch Fraktionskollege Lutz Heuter unterstrich die Wichtigkeit der Turnhalle. „Jetzt entwickelt sich die Stadt mal, da müssen wir auch an die Infrastruktur denken“, forderte er.

Kämmerin Schubert deutete an, dass die Pläne für die Sporthalle nach hinten verschoben werden müssten. Die energetische Sanierung der Oberschule werde sich durch die Jahre 2019 und 2020 ziehen, dann folge noch die Innensanierung. „Danach können wir uns um die Turnhalle kümmern.“ Auch Schramm trat beim Hallenneubau verbal auf die Bremse. Erst müsse die Oberschule fertig werden, sagte er. Außerdem müsse die Stadt sehen, wie sie mit den Finanzen hinkomme. „Mit der Turnhalle leben wir seit 30 Jahren. Fünf Jahre mehr werden uns nicht umwerfen“, appellierte Schramm an die Geduld der Stadträte.

Von André Neumann