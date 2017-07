Kitzscher lässt Schultoiletten umbauen

Zurzeit sind in der Oberschule Kitzscher die Handwerker am Wirken, denn die Toilettenanlagen im Osttrakt werden grundlegend saniert. Auf vier Etagen werden sie grundhaft erneuert. In der unteren Etage wird eine behindertengerechte Toilette eingebaut. Am 1. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.