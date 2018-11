Kitzscher

Schnelles Internet per Glasfaserkabel bis in die Wohnung ist in den nächsten Jahren für Einwohner von Kitzscher möglich. Der Stadtrat gab grünes Licht für einen Vertrag der Stadt mit der Firma Deutsche Glasfaser. Demnach darf das Unternehmen die Kitzscheraner über deren Interesse an der Versorgung befragen und im öffentlichen Straßenraum, vorwiegend in Gehwegen, seine Kabel verlegen. Der Ausbau erfolge, wenn 40 Prozent der Befragten in einem Ausbaugebiet einen Vertrag abschließen, sagte Michael Kölling vom Unernehmen.

Ausbau beginnt frühestens 2020

Kölling rechnet mit einer Investition von vier bis viereinhalb Millionen Euro in Kitzscher. Beim Ausbautempo trat er allerdings auf die Bremse. Wenn die Befragung jetzt beginne, könne frühestens Anfang 2020 mit dem Bau der Verteilerkästen und der Verlegung der Leitungen begonnen werden. Schuld sei die angespannte Situation auf dem Bau, wo die Kapazitäten ausgeschöpft seien.

Produkt für Mehrfamilienhäuser in Vorbereitung

Vorläufig betrachte die Deutsche Glasfaser nur die Siedlungsgebiete mit Einfamilienhäusern. Das Unternehmen arbeite an einer Lösung für Mehrfamilienhäuser. Ein solches Produkt, mit dem man an die Vermieter herantreten könne, werde voraussichtlich erst ab dem dritten Quartal 2019 verfügbar sein.

Auf Nachfrage von Abgeordneten räumte Kölling ein, dass vorläufig nur Bewohnern der Stadt ein Angebot gemacht werde. Die Ortsteile könnten „irgendwann möglich sein“.

Von André Neumann