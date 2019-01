Kitzscher

Die Stadt Kitzscher streitet mit der Bundesrepublik Deutschland um rund zwei Hektar Land. Die BVVG, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH des Bundes, will das freie Areal zwischen Leipziger und Braußwiger Straße verkaufen, die Stadt möchte das nicht zulassen. Sie will sich das Gelände selbst sichern.

Die Fläche, an die das Feuerwehrgerätehaus angrenzt, war im Zuge der Aufteilung des ehemaligen Volksvermögens in der DDR nach 1990 dem Bund zugeordnet worden. Was Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) heute mehr denn je ärgert. Denn das Areal, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird, würde sich gut zur Abrundung der städtischen Bebauung eignen.

Bundesgesellschaft will Grundstück in Kitzscher verkaufen

Vor anderthalb Jahren wurde offenbar bekannt, dass die BVVG das Grundstück verkaufen will, offenbar in einem größeren Paket von Ländereien. Der Stadtrat beschloss damals zunächst eine Satzung, die ihr auf dem Gelände ein Vorkaufsrecht einräumt. Dass hinter dem Vorstoß schon eine konkrete Verkaufsabsicht der Bundesgesellschaft stecken könnte, verneinte diese damals.

Um dieses Grundstück an der Leipziger Straße dreht sich derzeit eine rechtliche Auseinandersetzung der Stadt Kitzscher mit der Bundesvermögensverwaltung. Quelle: André Neumann

Doch schon wenige Wochen später wurde es ernst. Als die BVVG tatsächlich verkaufen wollte, beschloss der Stadtrat, das Vorkaufsrecht auszuüben. Das bedeutet: Wenn die Vermögensgesellschaft verkauft, dann nur an die Stadt.

Die BVVG jedoch will das Vorkaufsrecht der Stadt nicht anerkennen, sagt Bürgermeister Schramm jetzt der LVZ. Der Stadtchef ist hingegen fest entschlossen, die zwei Hektar nicht aus der Hand zu geben und an einen Dritten verkaufen zu lassen. „Wir sehen dort eine städtische Entwicklung“, sagt Schramm, ohne dass er die schon näher benennen will.

Bundesgesellschaft soll Stadt Kitzscher verklagen

Dass es dabei um Wohnungsbau gehen könnte, liegt aber nahe, nachdem die Grundstücke im Baugebiet Nordwest so zügig verkauft werden. An wen die BVVG verkaufen will, kann Schramm nicht sagen.

Bürgermeister Maik Schramm sagt, die Bundesgesellschaft muss die Stadt im Zweifel verklagen. Quelle: Thomas Kube

In der Auseinandersetzung sieht der Bürgermeister jetzt die BVVG am Zug. Ohne den Verzicht der Stadt auf das Vorkaufsrecht, ist er überzeugt, könne die Bundesgesellschaft die Fläche nicht verkaufen. Will sie es dennoch tun, so die Ansicht des Bürgermeisters, „muss sie uns verklagen“.

Auf diese Weise kann die Stadt den Verkauf immerhin hinauszögern oder blockieren. Dass die BVVG gänzlich darauf verzichtet, das Gelände zu veräußern, das kann sich Schramm nicht vorstellen. Schon im Zusammenhang mit dem Stadtratsbeschluss von 2017 hatte er darauf hingewiesen, dass es ja gerade die Aufgabe der BVVG sei, bundeseigene Grundstücke zu vermarkten.

Von André Neumann