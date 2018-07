Kitzscher

Die Stadt Kitzscher versteigert jetzt ein Motorrad, welches seit über einem Jahr aufbewahrt wird. Das fahruntaugliche Zweirad hatte die Stadt von der Polizei übernommen, nachdem deren Suche nach einem Besitzer und die Ermittlungen zu einer möglichen Straftat im Sande verlaufen waren.

Es handelt sich um ein Motorrad „Street Triple“ des Herstellers Triumph. Polizisten waren eines Tages im Jahr 2016 auf einem Parkplatz in der Straße des Friedens in Kitzscher auf die Maschine aufmerksam geworden, weil die ein falsches Kennzeichen trug.

Maschine ohne Rahmennummer

Möglicherweise war das Motorrad gestohlen oder anderweitig in eine Straftat verwickelt. Ein Hinweis darauf könnte die Tatsache sein, dass die Rahmennummer entfernt worden war. Was genau sich ereignet haben mag, blieb im Dunkeln. Nachdem die Ermittlungen eingestellt worden waren, übergab die Polizei das Motorrad an die Stadt, die es als Fundsache behandelt. Erst wurde öffentlich und erfolglos nach dem Besitzer gesucht. Jetzt, nach einer weiteren Aufbewahrungsfrist, wird das Fahrzeug versteigert.

Die Auktion läuft noch bis zum 30. Juli auf der Internet-Plattform www.zoll-auktion.de, einem virtuellen Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinden. Das Mindestgebot liegt bei 300 Euro, geboten werden kann in 10-Euro-Schritten. Am zweiten Tag der Auktion hatten schon knapp 1000 User die Aktion gesehen, ein Gebot hatte noch niemand abgegeben.

Objekt als Ersatzteilspender

Tatsächlich dürfte das Motorrad bestenfalls für Bastler als Ersatzteilspender interessant sein. Solange es in Kitzscher steht, ist es nie gestartet worden. Kunststück, denn es gibt keinen Zündschlüssel. Ob der Motor überhaupt läuft, kann niemand sagen. Falls ja, dürfte man ohnehin auf öffentlichen Straßen nicht damit fahren, denn es fehlen auch jegliche Papiere. Und die Rahmennummer.

Gebote sind noch möglich

„Es können keine Aussagen über zwischenzeitliche Standschäden, Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit gemacht werden“, teilt die Stadtverwaltung auf der Versteigerungsplattform mit. Das Fahrzeug sei nur oberflächlich in Augenschein genommen worden, ein Gutachter hat es nicht gesehen. Geputzt wurde es auch nicht. Wer dennoch Interesse hat, kann noch bis zum 30. Juli 13 Uhr bieten. Spätestens zehn Tage nach Ende der Auktion muss die Maschine dann in Kitzscher abgeholt werden.

Auf der Plattform www.zoll-auktion.de werden Fundsachen versteigert, deren Eigentümer nicht zu finden sind, ausgemusterte Gegenstände aus öffentlichen Verwaltungsbehörden, aber eben auch Sachen, die im Zusammenhang mit Polizeiaktionen sichergestellt oder von der Justiz gepfändet wurden. Die Palette reicht von A wie Antiquitäten über K wie Kostbarkeiten bis zu W wie Wohnen. Unter Sonstiges finden sich zum Beispiel gebrauchte Atemgeräte und jede Menge Tabak in Beuteln.

Von André Neumann