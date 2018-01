Kitzscher will Parken im Wohngebiet beschränken – Anwohner dagegen

Kitzscher. Im immer weiter wachsenden Wohngebiet in Kitzscher-Nordwest will die Stadtverwaltung die Parkmöglichkeiten auf ausgewiesene Parkflächen begrenzen. Darauf weist ein noch mit blauer Folie verhülltes Verkehrszeichen hin. Bei Bewohnern des schon 2001 erschlossenen ersten Bauabschnittes kommt das nicht gut an. „Wir vermuten, dass sich aus dem Zonenschild eher Probleme als Lösungen ergeben“, brachte Roberto Massing in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Befürchtungen der Bewohner des Altbestandes auf den Punkt. Er war einer von drei Besuchern aus dem älteren Teil des Wohngebietes, dessen Straßen „Am Eichholz“ heißen. Seit 2016 erschließt die Stadt den zweiten Bauabschnitt, in dem schon mehrere Häuser fertig beziehungsweise im Bau sind. 2018 soll der dritte von insgesamt fünf Bauabschnitten folgen.

Beim Angebot an öffentlichen Parkplätzen im Wohngebiet verfährt die Stadt weiter so, wie es im ersten Bauabschnitt, der von einem privaten Bauträger erschlossen wurde, begonnen wurde. Die Hauptzufahrtsstraße hat einen Fußweg mit Bordkante, hier gibt es keine Stellflächen. In den Seitenstraßen gibt es einige gepflasterte Parkflächen, auf der gegenüberliegenden Seite der asphaltierten Fahrbahn ebenerdig gepflasterte Seitenstreifen für Fußgänger. Gelegentlich wird darauf ebenfalls geparkt.

Probleme gebe es schon jetzt, beschrieben die Anwohner. Maximal ein öffentlicher Stellplatz sei pro Haus vorhanden. Es gebe Bewohner, die sich den direkt vor dem Haus sichern würden, indem immer ein Auto oder ein Anhänger darauf steht.

„Mehr Parkplätze können wir nicht schaffen“, entgegnete Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) den Anwohnern. Es sei nicht Aufgabe der Stadt, für jedes Haus ein oder zwei Parkplätze vorzuhalten. Massing fragte, ob es nicht andere Möglichkeiten gebe, als die Beschränkung auf ausgewiesene Parkflächen. Wenn ein Bewohner mal Gäste mit vier Autos hat, und dann in der Nachbarschaft auch noch die Baufahrzeuge Platz brauchen, werde es eng. Warum nicht die Einfahrtstraße von parkenden Autos frei halten, so sein Vorschlag, und in den Seitenstraßen das Parken zulassen?

Schramm ging auf die Bedenken der Anwohner ein und deutete an, dass die Entscheidungen über die Park-Zone noch nicht abschließend sein muss: „Wir werden es noch einmal prüfen“, sagte er. Wenn das Wohngebiet fertig erschlossen sei, könne noch einmal nachgedacht werden. Vorläufig steht das Schild erst einmal, ist aber noch verhüllt.

Von André Neumann