Kitzscher

Bauboom in Kitzscher. Der betrifft nicht nur das kommunal erschlossene Wohngebiet Kitzscher Nordwest – hängt aber damit zusammen. Denn weil es dort schneller vorangeht, als geplant, kommt zu vielen weiteren Bau- und Sanierungsvorhaben, welche die Stadt ohnehin stemmen muss – Sanierung der Oberschule, Sanierung der Grundschule, Straßenbau in Trages – noch ein dicker Brocken hinzu: ein neuer Kindergarten.

Eigentlich, sagt Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler), habe man sich für die Erschließung des Wohngebietes fünf Jahre Zeit nehmen wollen. Und mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen hatte die Stadt sich eigentlich „auf den Bau einer Turnhalle eingeschossen“, so das Stadtoberhaupt.

Grundstücke verkaufen sich schneller als gedacht

Weil aber der Verkauf der Baugrundstücke viel schneller geht, als erwartet, wird nun auch mit einem rascheren Zuzug gerechnet. „90 Prozent der Bauherren sind junge Leute oder Familien, die Kinder haben, bekommen oder bekommen wollen“, schätzt Schramm ein. Deswegen steigt der Bedarf an Betreuungsplätzen schneller als ursprünglich angenommen.

Die Situation hat sich in den vergangenen zehn Jahren komplett verändert. Als Schramm vor gut zehn Jahren sein Amt antrat, erinnert er sich, waren in der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ Räume für zwei komplette Krippen-Gruppen frei. Jetzt ist die Einrichtung voll und es gibt Wartelisten. Eine neue Tagesmutti in Hainichen, die in dieser Woche den Dienst aufnimmt, bringt etwas Entlastung.

Container als Zwischenlösung nur im Notfall

Sollte es dennoch zu Engpässen kommen, bis die neue Einrichtung fertig ist, „haben wir einen Plan B “, sagt Schramm. „Nur im absoluten Notfall“, sagt der Bürgermeister, sollten Container als Zwischenlösung dienen.

Deswegen wird jetzt aufs Tempo gedrückt. Im Dezember vergab der Stadtrat den Planungsauftrag. Schon am 29. Januar soll das Büro Beier und Steiner im Stadtrat Die Pläne vorstellen. Ist der Stadtrat einverstanden, soll dann gleichzeitig die Ausschreibung vorbereitet und der Bauantrag gestellt werden. Mit einer Baugenehmigung rechnet Schramm in drei bis vier Monaten. „Wir könnten dann ab Juni bauen“, gibt er den Zeitplan vor.

Schramm hofft, trotz guter Auftragslage im Bau eine heimische Firma zu finden. Der Bau auf dem freien, erschlossenen Grundstück sei eine „dankbare Arbeit“. Auf dem Areal in der Straße des Friedens stand früher ein Wohnblock. Schramm möchte gern die Straße verlegen und auf diese Weise ein gemeinsames großes Kindergartengelände schaffen.

Stadt betreibt neue Kit selbst

Klar ist, dass die Stadt auch beim neuen Haus mit je zwei Gruppen für Kindergarten und Krippe selbst Betreiber sein wird. Das sei historisch so gewachsen, begründet Schramm. Kitzscher habe ja nur eine Kindertagesstätte. Und: „Wir haben das Gefühl, dass wir auf diese Weise direkteren Einfluss auf die Entwicklung haben, als mit einem freien Träger.“ Auch der Kontakt zu den Eltern sei auf diese Weise direkter.

Weniger Klarheit besteht noch bei der Finanzierung des Neubaus. Der wird vorläufig mit 1,5 Millionen Euro veranschlagt. „Über die Finanzierung müssen wir nachdenken“. Zugleich macht er klar, dass man um den Neubau ohnehin nicht herumkomme.

In Frage komme, Eigenmittel zu nutzen, wobei aus dem Verkauf der Grundstücke im Wohngebiet noch nicht genug zur Verfügung stehe. Denn die letzten beiden Bauabschnitte seien noch nicht komplett verkauft. Deswegen sei auch ein Kredit denkbar. Außerdem hofft die Stadt noch auf Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost. „Es wird eine Möglichkeit geben“, ist der Bürgermeister sich sicher, die Finanzierung stemmen zu können.

Von André Neumann