Kitzscher

Auf dem Parkplatz am Rathaus in Kitzscher ist es dunkel. Jedenfalls, so hat die Stadtverwaltung festgestellt, ist die Beleuchtung nicht hell genug, so dass in den Wintermonaten „besonders behinderte Menschen durch die fehlende optimale Ausleuchtung die barrierefreien Zugangsmöglichkeiten zum Rathaus nicht oder nur erschwert nutzen können“, heißt es seitens der Stadtverwaltung.

Damit dürfte unter anderem der Zugang zum Aufzug an der Rückseite des Rathauses gemeint sein. Auch sei für die Nutzer des Parkplatzes abends keine ausreichende Sicherheit gewährleistet.

Stadtverwaltung will jetzt mehr Licht ins Dunkel bringen

Die Stadtverwaltung will jetzt mehr Licht ins Dunkel bringen und hofft dabei auf Fördermittel aus dem Leader-Programm. Für knapp 50.000 Euro soll die vorhandene Beleuchtung durch energieeffizientere Leuchten ersetzt werden. Darüber hinaus sollen einige neue Leuchten aufgestellt beziehungsweise angebracht werden.

Die lokale Aktionsgruppe hat das Vorhaben der Stadt Kitzscher bereits als förderfähig eingestuft. Damit kann Kitzscher mit knapp 40.000 Euro Fördermitteln rechnen. Der Stadtrat beschloss, die verbleibenden knapp 10.000 Euro aus Haushaltsmitteln für einen helleren Parkplatz zur Verfügung zu stellen. Das Vorhaben soll im kommenden Jahr in Angriff genommen werden.

Von André Neumann