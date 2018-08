Borna

Ein buntes Bild erwartet die Besucher am Sonnabend auf dem Bornaer Marktplatz beim traditionellen Erntedankfest der Bornaer Kleingärtner. Dabei wird auch die schönste Erntekrone vorgestellt. Höhepunkt der Veranstaltung ist der Auftritt von Schlagersängerin Regina Thoss.

Fest läuft den ganzen Tag

Ab 10 Uhr präsentieren sich die Bornaer Kleingartenvereine vor dem Rathaus, Erntefrüchte wie Kürbisse und Äpfel inclusive, wie Ulrike Gebhard, ihres Zeichens Geschäftsführerin des Regionalverbandes der Kleingärtner Borna/Geithain/Rochlitz, sagt. Der Regionalverband ist Ausrichter der ganztägigen Veranstaltung.

Dabei stehen das Tanzstudio Böhlen ebenso wie die Tanzgruppe der Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“ auf der Marktbühne. Für Speis und Trank ist gesorgt. Gegen 14.30 Uhr wird verkündet, welche die schönste Erntekrone ist. Die Erntekronen stammen aus den insgesamt 22 Bornaer Gartenvereinen sowie vom Kreisbauernverband Borna/Geithain/Leipzig.

Stargast ist Regina Thoss

16 Uhr steht dann Stargast Regina Thoss auf der Bühne. Und wo eine Thoss ist, kann auch der andere nicht weit sein: Rainer Thoss, stadtbekannter Discjockey mit vier Jahrzehnten Berufserfahrung ist Moderator der Veranstaltung und sorgt ab 18 Uhr bis gegen 22 Uhr mit seiner Diskothek für gepflegte Unterhaltung.

Fest steigt wieder auf dem Marktplatz

Dass das Erntedankfest nunmehr zum dritten Mal auf dem Markt stattfindet, hat seinen Grund. Viele, vor allem ältere Besucher hatten Probleme, sich auf dem Volksplatz zu bewegen, wo das städtische Erntedankfest seinen Ursprung hat, so Cheforganisatorin Gebhard. Die Veranstaltung am Sonnabend kann zudem in gewisser Weise für das nächste Jahr auch als Probelauf gelten. Dann ist die Stadt Borna Ausrichter des sächsischen Landeserntedankfestes.

Von Nikos Natsidis