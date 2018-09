Borna

Ein neuer Fassadenanstrich für das Vereinshaus, eine neue Sitzecke mit Bänken und Lagerfeuerplatz und eine neue Fahne: Zu seinem 100. Geburtstag beschenkt sich der Kleingartenverein Liebes-Kirsch-Allee selbst. Die älteste Anlage der Stadt Borna feiert am 29. September, einem Sonnabend, mit Schrebern und Gästen ihr Jubiläum und hat dafür im Vorfeld bereits aufgerüstet. Nun gehen die Vorbereitungen für die Sause in die Endphase.

Von Seifenblasenartisten bis Pflanzentausch

„Wir haben uns einiges einfallen lassen“, sagt Vereinsvorsitzende Constanze Kiesel. Allzu viel wolle sie noch nicht verraten, lediglich ein paar „Happen“: Neben der kulinarischen Versorgung, einem Männerchor, der Kindervereinigung und Spielen für Kinder und Erwachsene, die gute Laune erfordern, sind noch andere Höhepunkte an dem Tag geplant wie der Auftritt eines Seifenblasenartisten mit Luftballonmodellage und eine Pflanzentauschbörse, wo Tomatenpflanzen genauso den Besitzer wechseln können wie exotische Setzlinge.

Händler für Trödelmarkt gesucht

Geplant ist außerdem ein Trödelmarkt. Kiesel und Beisitzer Manfred Kemptner suchen dieser Wochen noch Händler aus der Region, die sich und ihre Produkte vorstellen wollen. „Töpfereien sind genauso angesprochen wie Imker und Blumenbinder“, macht er deutlich. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Eine Standgebühr wird nicht erhoben, Anmeldungen nimmt der Verein per Mail an vorstand@liebes-kirsch-allee-borna.de entgegen.

Bild von Gymnasiasten am Vereinsheim

In den vergangenen Monaten waren Vorstand und Kleingärtner mehr als umtriebig, um das 100-jährige Bestehen gebührend zu feiern. So hatten – auf Anfrage der Schreber – Neuntklässler des künstlerischen Profils vom Gymnasium Am Breiten Teich im Juni das Vereinsheim zur großen Leinwand erklärt, andere Kleingärtner wandelten hingegen einen freien Garten zum Lagerfeuerplatz um. „Einige von uns haben sich zudem um eine neue Fahne gekümmert“, sagt Kiesel. Denn die bisherige sei irgendwann verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Bilder davon gab es keine, weshalb das Logo des Vereins Motivvorlage für die neue Flagge war.

Große Gartenparty am 29. September

Am 29. September wird diese zur Eröffnung der großen Gartenparty um 14 Uhr gehisst, danach sorgt der Alleinunterhalter Jan von Suppengrün für ordentlich Stimmung. Ein Lampionumzug und gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer am Abend runden die Geburtstagparty schließlich ab.

122 Parzellen gehören mittlerweile zum Verein Liebes-Kirsch-Allee und einige sind noch frei. Wer Interesse an einer kleinen grünen Oase hat, kann sich nicht nur an dem Tag beim Vorstand informieren, sondern auch auf der Homepage.

Von Julia Tonne