Rötha/Mölbis

Für die bis heute nicht abgerechnete Sanierung der Ortsmitte von Mölbis in den Jahren 1991 bis 1998 soll die Stadt Rötha rund 130.000 Euro an die Landesdirektion zurückzahlen. Die würde im Gegenzug auf einen nachträglichen Verwendungsnachweis der mehr als zwei Millionen Euro Fördermittel verzichten.

Diese laut Landesdirektion mit dem Innenministerium abgestimmte Verfahrensweise war der Stadt Mitte November vorgeschlagen worden. Der Stadtrat hat sich jetzt auch im zweiten Anlauf noch nicht darauf verständigt, diesen Deal anzunehmen.

Stadt Rötha muss sich bis Ende Februar zum Thema äußern

Dabei waren sich die Stadtratsmitglieder und der Bürgermeister am Donnerstagabend weitgehend einig. Bedenken gab es von einigen, weil die Entscheidung nicht auf der Tagesordnung stand, sondern als so genannte Tischvorlage nachgereicht worden war. Wegen damit verbundener Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Beschlusses wurde der auf die nächste Sitzung am 21. Februar vertagt. Bis zum 28. Februar hat die Stadt Zeit, sich gegenüber der Landesdirektion zu positionieren.

Blick im Mai 1999 auf ein Schild in Mölbis, das auf die Sanierung des Dorfes hinweist. Der Ort litt unter großen Umweltbelastungen. Als «schmutzigstes Dorf der DDR» wurde Mölbis vor 25 Jahren berühmt. Tonnen von Braunkohledreck rieselten auf das Dorf nieder. Nach dem Mauerfall begann das Aufatmen. Quelle: dpa

Für eine dennoch heftige Debatte sorgte in dem Zusammenhang erneut die Frage nach der Verantwortung für die zu leistende Zahlung. Hendrik Reichel (Fraktion Linke), bemüht, keine Namen zu nennen, forderte: „Wir müssen uns bemühen, Verantwortlichkeiten zur Verantwortung zu ziehen.“ Deutlicher wurde Tobias Thieme. Er erinnerte an seinen früheren Vorschlag, die beiden ehemaligen Bürgermeister von Mölbis und von Espenhain im Stadtrat zu befragen.

Bürgermeister Eichhorn bezweifelt Anspruch auf Schadenersatz

Bürgermeister Stephan Eichhorn bezweifelte jedoch, dass eine solche Befragung „im Nachgang Klarheit schaffen würde“. Ohnehin ist er offenbar nicht der Meinung, dass die Stadt die Chance hat, nach Zahlung der 130.000 Euro Schadenersatzansprüche geltend zu machen. „Aus meiner Sicht“, so Eichhorn, „lässt sich ein Schaden nicht darstellen, weil eben keine Abrechnung vorliegt.“ Trotzdem habe er die Frage des Schadenersatzes auch gegenüber der Landesdirektion angesprochen.

Das Mölbiser Pfarrhaus nach der Sanierung. Quelle: Archiv

Auch Pascal Németh ( Rötha Land) plädierte für Transparenz. Aus der Zahlungspflicht komme die Stadt nicht heraus, sagte er und fügte hinzu: „Dem Bürger gegenüber sind wir in der Pflicht, die Sache aufzuklären.“ Reichel wollte deswegen, dass der Stadtrat sich auf das weitere Vorgehen verständigt. Seine Befürchtung sei, dass niemand mehr über die Sache rede, „wenn wir die 130.000 Euro jetzt bezahlen“. Eichhorn entgegnete, es liege an der Initiative des Stadtrates selbst, an dem Thema dran zu bleiben.

Bürgermeister Stephan Eichhorn bezweifelt, dass eine solche Befragung „im Nachgang Klarheit schaffen“ würde. Quelle: André Neumann

Kunze von der SPD will übergeordnete Behörde um Hilfe bitten

Wobei Dieter Kunze von der SPD-Fraktion auf Unterstützung einer „übergeordneten Behörde“ hofft. Er möchte als Stadtrat nicht selbst entscheiden, „dass keiner Schuld sei“. Peter Petters (Linke) sieht die Verantwortung auch beim früheren Regierungspräsidium, bei der Landesdirektion und beim Sanierungsbüro Steg. Das hat der Stadtverwaltung mittlerweile mitgeteilt, dass damals kein Abrechnungsauftrag bestanden habe.

Laut Steg waren 1998, also vor über 20 Jahren, die letzten Fördermittel in Mölbis ausgezahlt worden. Der Gemeinderat hatte damals, kurz vor der Eingemeindung nach Espenhain, noch eine Sanierungsumlage beschlossen: Für Wertsteigerungen im Sanierungsgebiet sollten die Grundstückseigentümer eine Mark (den Euro gab es erst ab 2003) je Quadratmeter zahlen.

Geld wurde in Mölbis nicht ordentlich abgerechnet

Das Geld floss damals offenbar nicht auf das dafür vorgesehene Sanierungskonto, sondern vermutlich in den Haushalt der Gemeinde. Unklar ist offenbar auch, ob alle gezahlt haben. „Das nachzuvollziehen ist heute nicht mehr zu leisten“, ist der Mölbiser Stadtratsabgeordnete Hartmut Peim ( Rötha Land) überzeugt, der damals diese Umlage gezahlt habe, wie er sagte.

Bürgermeister Eichhorn machte in dem Zusammenhang klar: „Den Vorwurf, dass hier Geld verschleudert wurde, erhebt niemand! Es ist nur nicht ordentlich abgerechnet worden.“ Mit der von der Landesdirektion vorgeschlagenen „kreativen Lösung“ könne man die Angelegenheit zu einem „verträglichen Ende“ bringen.

Von André Neumann