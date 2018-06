Rötha

Der Förderverein für den Kindergarten „Regenbogenland“ in Rötha legt sich mächtig ins Zeug. Gerade traf man sich zum ersten Spatenstich für eine Matschanlage, da lädt der Verein für Sonnabend schon wieder zum Sommerfest ein. Die Unterstützung für das ultimative Sommerspielerlebnis für die Kindertagesstätte ist riesengroß. Der Förderverein sorgt dafür, dass die Knirpse eine tolle Matschanlage bekommen, und zahlreiche Firmen helfen dabei.

Große Resonanz auf den Spendenaufruf

Zehn größere und kleinere Unternehmen und Selbstständige sind dem Spendenaufruf des Fördervereins gefolgt und geben Geld für die Anlage. Beim Arbeitseinsatz für den Bodenaushub für die Spiellandschaft griffen den Mitgliedern des Fördervereins am zurückliegenden Wochenende außerdem viele freiwillige Helfer unter die Arme, die mit schaufelten und gruben. Außerdem stellten Firmen Technik und Schubkarren zur Verfügung. Selbst die Bratwürste für die Mittagspause wurden gesponsert.

Am 30. Juni wird die Anlage geliefert und aufgebaut, kündigt Olaf Kuhnhardt vom Förderverein an. Sie kommt von einem Spielplatzbauer aus Fockendorf. Der hatte bereits mehrere Sitzmöbel für den Garten der Kindertagesstätte geliefert, auf Vermittlung des Fördervereins für einen sehr günstigen Preis.

Großes Fest zugunsten der Einrichtung

Bevor die Anlage, zu der auch eine Bootsrennstrecke gehören soll, aufgebaut wird, lädt der Kindergarten-Förderverein am Sonnabend erst einmal zum großen Sommerfest am Röthaer Sportplatz ein. Auch das wird zu Gunsten des Kindergartens gefeiert. Im vorigen Jahr hatte das erste vom Förderverein organisierte Sommerfest sage und schreibe reichlich 6000 Euro erbracht, die aus Spenden sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken, Kuchen und so weiter zusammengekommen waren.

Die Organisatoren wissen, dass es beim zweiten Mal etwas schwerer werden dürfte, eine ähnlich starke Unterstützung zu bekommen, wollen aber mit einem attraktiven Fest alles dafür tun.

Viele gestalten Programm mit

Ab 14 Uhr beginnt auf dem Festgelände der Kindernachmittag mit einer großen Hüpfburg und vielen Spielen wie Sackhüpfen und Eierlaufen. Ein Kinder-Flohmarkt gehört genauso zum Programm wie eine Bastelangebot, für welches der Röthaer Jugendtreff „Wanne“ sorgt, und Fahrten mit der Feuerwehr. Es gibt Kaffee und Kuchen und für alle Kinder bis 18 Uhr Säfte gratis.

Das „Regenbogenland“ wird natürlich auch selbst mit für Unterhaltung sorgen, und zwar ab 15 Uhr mit einer Kindergartenshow. Eine Stunde später bieten dann Vierbeiner etwas fürs Auge, nämlich bei einer großen Hundeshow. Für 17.30 Uhr ist Mr. Kerosin angekündigt, ein Zauberer, der alle Kinder ins Reich der Illusion entführen will.

Ab 19 Uhr gibt es Tanzmusik, zwischendrin meldet sich nochmal Mr. Kerosin mit seinem Team zu Wort, diesmal mit einer Feuershow.

Deutschland-Spiel wird übertragen

Später am Abend, ab 22 Uhr, sorgen dann mehrere teils namhafte DJs für die richtige Partystimmung. Angekündigt sind Mamü, die Plattenpussys und Alex E. Mit einer anderen Ankündigung auf ihrem Flyer haben die Festveranstalter für einiges Rätselraten in der Stadt gesorgt: 20 Uhr kommen Timo Werner und Emil Forsberg, heißt es darauf.

Wie das, die sind doch in Russland? Stimmt, und am Sonnabend stehen sich die beiden RB-Leipzig-Stars im Spiel Schweden gegen Deutschland gegenüber. Das beginnt 20 Uhr und wird auf dem Sommerfest auf mehreren Monitoren live übertragen. Schon deshalb müssen sich die Veranstalter um reichlich Publikum vielleicht gar nicht so viele Gedanken machen.

Von André Neumann