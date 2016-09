Regis-Breitingen. Mehrgängige Schlemmer-Menüs stehen im Jugendgefängnis in Regis-Breitingen in der Regel nicht auf dem Speiseplan. Acht Häftlinge kamen jetzt aber doch in den Genuss eines Festessens. Unter Leitung des Altenburger Starkochs Martin Schlösser von der Kochschule Senfonie und gemeinsam mit Mitgliedern der Lebenshilfe Borna kochten sie es sich in der Lehrküche der Haftanstalt selbst.

Das gemeinsame Kochen war eine von vielen gemeinsamen Aktionen mit der Bornaer Lebenshilfe, die seit einigen Jahren auf Initiative des Vereins für Gefangenenfürsorge unternommen werden. Für Martin Schlösser, der mehrere Jahre in Restaurants der berühmten Sterneköche Johann Lafer und Bernard Loiseau arbeitete, bestand die Herausforderung vor allem darin, die unterschiedlichen Gruppen, Straftäter und Menschen mit Handicap, am Herd zusammenzuführen und fürs Kochen zu begeistern.

Was ihm gut gelang. Die Aussicht auf Mailänder Gemüsesuppe mit Nudeln (Minestrone a la milanese), Picatta von der Hähnchenbrust auf Steinpilzsoße und Terrine von Mango und Joghurt mit Himbereis als Nachtisch ließ nicht nur Patrick K., Phillip S. und David L., der vor der Haft schon mal eine Kochlehre angefangen hatte, fleißig Gemüse schnippeln, Schinkenstreifen anbraten und Hühnerbrüste in Scheiben schneiden.

Von André Neumann