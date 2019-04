Borna

Bundesbehörde statt Braunkohle. Darauf könnte es hinauslaufen, wenn Borna tatsächlich Standort einer Bundesbehörde wird. Dass die Weichen in diese Richtung gestellt sind, hatten Landrat Henry Graichen ( CDU) und die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf ( CDU) bereits bei der Jubiläumsfeier des Bornaer Gewerbevereins am Montagabend anklingen lassen. Mittlerweile scheint klar, dass Borna zum Standort einer Nebenstelle des Bundesverwaltungsamtes (BVA) werden könnte.

Eine Aufwertung für Borna

Die Behörde mit Zentrale in Köln hat ein ausgesprochen breites Aufgabenspektrum, das von der Anerkennung ausländischer Orden und dem Ausländerzentralregister über die Bewilligung von BAföG bis hin zu Zentralkarteien, etwa für Namensrecht, reicht. Die Behörde beschäftigt 5500 Beamte sowie andere Bedienstete und hat neben Köln Außenstellen in 19 weiteren Städten. Darunter in Berlin, Bonn und Chemnitz sowie in Leipzig, aber auch in Orten, mit denen Borna in einer Liga spielt, etwa in Bad Homburg oder Zeuthen bei Berlin. Für Borna, so viel ist klar, wäre die Ansiedlung einer BVA-Außenstelle eine deutliche Aufwertung.

Für die neue Behörde kommt nur Borna in Frage

Auch deshalb sei es ihr wichtig, dass für die Ansiedlung einer Bundesbehörde, sozusagen ein Ausgleich für die negativen Effekte des Kohleausstiegs, „nur Borna in Frage kommt“, sagt Landgraf. Es gehe ausdrücklich nicht um den Raum Leipzig oder etwa Markkleeberg, sondern um Borna. Das habe sie auch Marco Wanderwitz ( CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, signalisiert. Der habe ihr wiederum bedeutet, dass er sich dafür stark machen will.

Verlagerung von Behörden in kleinere Orte wie Borna

Wanderwitz ist in einem Haus beschäftigt, dessen Chef, Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU), schon seit längerem die Direktive verfolgt, Bundesbehörden auch in kleineren Orten und damit auf dem flachen Land jenseits der Großstädte anzusiedeln. So hatte sich Seehofer bereits als bayrischer Ministerpräsident für die Verlagerung von Behörden weg von Metropolen eingesetzt.

Landrat macht sich für die Ansiedlung in Borna stark

Landrat Graichen hatte gegenüber Kanzleramtsminister Helge Braun ( CDU) das Interesse des Landkreises an der Ansiedlung einer Bundesbehörde im Landkreis Leipzig und konkret in Borna unterstrichen. „Das ist auch registriert worden.“ Zwar lasse sich noch nicht sagen, wie viele Mitarbeiter am Ende in Borna arbeiten werden, „aber die Sache ist auf einem guten Weg“. Für Borna spreche neben der guten Verkehrsanbindung durch die S-Bahn nach Leipzig und dieabsehbar bald fertiggestellte A 72 auch die Tatsache, dass sich das Gelände für die Bundesbehörde im Besitz des Freistaates Sachsen befindet. Es handelt sich um die Fläche zwischen dem Landratsamt in der Stauffenbergstraße und dem Bornaer Bahnhof. Dafür habe die Stadt Borna bereits Baurecht geschaffen, „Es existiert also schon ein Bebauungsplan“, der höchstens noch einmal angepasst werden müsste, so Graichen weiter.

Luedtke hofft auf positive Effekte für Borna

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärt, es werde Zeit, dass endlich umgedacht wird. Borna sei für eine Bundesbehörde schon deshalb ein guter Standort, weil die Stadt über eine gute Anbindung durch S-Bahn, Bus und Autobahn verfüge. Die Stadt werde davon profitieren, „dass die Leute in der Regel dort einkaufen gehen, wo sie arbeiten“. Vielleicht werde bei den Mitarbeitern der Behörde auch das Interesse an neuen Bornaer Wohnstandorten wie Kesselshain oder Gnandorf geweckt.

Von Nikos Natsidis