Borna

In Sachsen werden Angebote zur berufsvorbereitenden Ausbildung nicht ausreichend genutzt. Das hat die sächsische Integrationsministerin Petra Köpping ( SPD) am Mittwoch bei einem Besuch bei der SBH Südost GmbH in Borna deutlich gemacht. Das gelte insbesondere für das Programm „Berufsbegleitende Ausbildung“, das seit November läuft. Dadurch sollen 400 Asylbewerber die Möglichkeit erhalten, sich auf mögliche Berufe vorzubereiten.

Keine Interessenten in Borna und Wurzen

Das allerdings scheitere oftmals an der fehlenden Koordination zwischen den Behörden, so Köpping. Antje Müller, SBH-Niederlassungsleiterin Leipzig und damit auch zuständig für die SBH-Standorte in Borna und Wurzen, bestätigte das, obwohl der Bildungsträger entsprechende Ausbildungsangebote auch im Landkreis Leipzig habe. Bisher gebe es dafür keine Interessenten.

30 Schüler in Borna

Die SBH Südost GmbH bietet Ausbildungen „vom Schüler bis zum Langzeitarbeitslosen“ an. Derzeit sind am Standort Borna 30 Schüler in Ausbildung. Dabei handle es sich vielfach um Schulabbrecher. „Das sind oft Leute, die durchaus praktisch und intelligent sind“, so Niederlassungsleiterin Müller weiter, die aber nicht einmal einen Hauptschulabschluss hätten.

Hohe Schulabbrecherquote in Sachsen

Integrationsministerin Köpping verwies auf die hohe Schulabbrecherquote in Sachsen, die bei zehn Prozent liege. Deshalb müsse es möglicherweise in der Perspektive Ausbildungsformen von vielleicht nur zwei Jahren Dauer geben, bei denen der Abschluss etwas unterhalb der eigentlichen Berufsabschlüsse liegt.

172 Teilnehmer in ganz Sachsen

Köpping unterstrich, dass sie sich weiter dafür stark machen wolle, dass speziell Asylbewerber berufsvorbereitende Angebote nutzen. Derzeit werde das Programm „Berufsvorbereitende Ausbildung“ nur von 172 Teilnehmern genutzt. Dabei habe sie noch niemals gehört, dass Flüchtlinge entsprechende Offerten abgelehnt hätten. SBH-Niederlassungsleiterin Müller verwies auf Erfahrungen in der Leipziger Niederlassung der SBH. Dort gebe es 17 Leute, die eine Umschulung zum Friseur machen – aus insgesamt acht Nationen.

Von Nikos Natsidis