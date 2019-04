Kohlegegner protestieren in Pödelwitz gegen Abbagerung von Dörfern

Borna Frühlingsaktion - Kohlegegner protestieren in Pödelwitz gegen Abbagerung von Dörfern Die Initiative „Alle Dörfer bleiben“ protestiert am 13. April mit einer Frühlingsaktion gegen eine drohende Abbaggerung des Groitzscher Ortsteils Pödelwitz. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm.