Ein Pudding mit extra hohem Eiweißgehalt ist das neueste Produkt der Kohrener Landmolkerei. Für das Unternehmen in Penig, dessen Gesellschafter Milcherzeuger aus der Südleipziger Region und Sachsen-Anhalt sind, ein wichtiger Mosaikstein, um in Zeiten niedriger Milchpreise die Position am Markt zu sichern und auszubauen.