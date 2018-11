Regis-Breitingen

Die neue Bahnbrücke in Regis-Breitingen hat eine Punktlandung hingelegt. Wie im Ablaufplan angekündigt, stand sie am Donnerstag, 7 Uhr, auf ihrem Platz an der Strecke Leipzig–Neukieritzsch–Altenburg.

Dabei hatte das Verschieben des 1200 Tonnen schweren Bauwerks erst mit einer Stunde Verspätung 2 Uhr begonnen. Doch dann lief das Verfahren einwandfrei, drückten die Pressen die Brücke kontinuierlich vorwärts.

Bahnbrücke steht – Grube muss verfüllt werden

Nun wird die Baugrube freigeräumt. Es werden Spundwände entfernt und Material angeliefert, um die Grube verfüllen zu können. Und die Brücke wird einbetoniert. Anschließend beginnt der Wiederaufbau der Bahndämme. Die Gleisanlage ist für das Wochenende avisiert, sodass am Montagfrüh eine Fahrtrichtung für den Bahnverkehr freigegeben werden kann.

Von Olaf Krenz