Kitzscher/Neukieritzsch

Kommunen wollen nicht nur am Tropf des Finanzamtes und der Steuerzahler hängen. Was, wie zuletzt wieder in Neukieritzsch erlebt, eine unzuverlässige Einnahmequelle sein kann. Sie wollen auch selbst Steuern sparen. Die Kommunalparlamente von Neukieritzsch und Kitzscher haben das jetzt mit Beschlüssen auf den Weg gebracht, um ihre Haushalte zu stärken. Auch wenn es dabei um deutlich geringere Beträge geht, als auf der Einnahmeseite.

Beide Kommunen wollen künftig die Möglichkeit nutzen, Einnahmen, auf die Steuern gezahlt werden müssen, einem kommunalen Betrieb zuzuordnen, der Verluste macht.

Über 60.000 Euro je Kommune aus der KBE

Es geht um Erlöse, die den Kommunen aus der Gesellschaft KBE zufließen. Das ist eine Gesellschaft, in der die Beteiligungen von Kommunen am Energieversorgungsunternehmen Envia gebündelt sind. Je nach Höhe der Geschäftsanteile erhalten die Kommunen Ausschüttungen auf ihre Beteiligungen. In Neukieritzsch waren das für 2017 rund 67 500 Euro, die Stadt Kitzscher bekommt nach eigenen Angaben jährlich rund 62 000 Euro.

Für beide gilt: Auf die Ausschüttungsbeträge müssen Kapitalertragssteuern und der Solidaritätszuschlag gezahlt werden. Das Geld behält die KBE in der Regel immer gleich ein. Beispiel Kitzscher: Dort hat die Beteiligungsgesellschaft nach Informationen der Stadtverwaltung in diesem Jahr rund 10 000 Euro von den Kitzscher zustehenden Ausschüttungen an das Finanzamt überwiesen.

Kindertagesstätten sind Betriebe gewerblicher Art

Auf das Geld wollen Kitzscher und Neukieritzsch nicht länger verzichten. Deswegen sollen die Ausschüttungsbeträge nicht länger in den allgemeinen Haushalt fließen, sondern in einen so genannten Betrieb gewerblicher Art. Als solcher Betrieb gilt beispielsweise ein Kindergarten, das ließ sich die Stadt Kitzscher von ihrem Kommunalberatungsbüro erläutern. Das ist für die Kommune immer ein Zuschussgeschäft, erzeugt also Verluste. Wenn die Dividenden aus den Beteiligungen nun direkt den Kindertagesstätten zufließen und damit den permanenten Verlust verkleinern, lassen sich die Steuern vermeiden, so die Rechnung in Kitzscher. Wirksam werden soll das erstmals 2019.

Kitzscher zahlt an Freibad-Betreiber

Neukieritzsch will ganz ähnlich verfahren, sucht sich aber einen anderen Empfänger der Ausschüttungen. Hier sollen die Dividenden, welche die KBE auf die Geschäftsanteile zahlt, in den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Freibad fließen. Der ist ebenfalls immer defizitär, weil die Kommune immer Zuschüsse zahlen muss, egal, ob sie das Bad selbst betreibt, oder das (wie seit zwei Jahren) von einer Firma erledigen lässt.

Neben der Steuerersparnis, die damit erzielt wird, sieht Kämmerin Kathrin Herwig noch einen zweiten Effekt. Wenn die Ausschüttungen in den Bad-Betrieb fließen, verringere sich dort der Zuschussbedarf und es steht mehr Geld für andere Einrichtungen zur Verfügung.

Von André Neumann