Neukieritzsch/Deutzen

Nein, loswerden will die katholische Gemeinde Borna die Kirche St. Konrad in Deutzen nicht. Auf keinen Fall, wie Pfarrer Dietrich Oettler klarmacht. Schließlich ist das Gebäude, das 1956 geweiht wurde, das unübersehbare Zeichen dafür, dass in der Gemeinde einstmals 2000 Katholiken zu Hause waren, die vor allem aus Schlesien und Bayern stammten. Unklar ist allerdings noch, wie die Zukunft des Gotteshauses aussieht. Dabei hat der Geistliche durchaus konkrete Vorstellungen.

Gespräch mit dem Bischof und dem Bürgermeister

Ideen wie die Umwandlung der Kirche in eine Fernsehkirche oder auch in eine Jugendkirche seien aber unrealistisch. Das gelte auch für ein Kolumbarium, eine Urnenkirche. In Deutzen ist schließlich nicht einmal der Friedhof ausreichend belegt. Die Vorstellung, die der Pfarrer und seine Mitstreiter in der Gemeinde haben, ist hingegen auch von der Podiumsdiskussion inspiriert, die zu Pfingsten in Deutzen stattfand. „Die Kirche könnte zu einem Ort werden, in dem diskutiert wird, wann und wie der Kohleausstieg erfolgen kann.“ Ein zeitgemäßes Projekt, das, quasi auch im doppelten Sinne, gut in die Landschaft passen würde.

Der Pfarrer hat deshalb bereits mit dem Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) sowie dem Bischof des Bistums Dresden-Meißen, Heinrich Timmerevers, gesprochen. Allerdings müsste es eine andere Form geben, die Kirche zu betreiben, weil sich die Gemeinde damit unter dem Strich überfordert fühlen würde.

Überführung in eine Stiftung oder in einen Verein

Denkbar sei die Gründung eines Vereins oder einer Stiftung. Entsprechende Fördertöpfe dafür gebe es, so Oettler, und jemand, der die notwendigen Qualitäten für die Geschäftsführung hat, auch. Die „neue“ Konradskirche könne ein Umweltzentrum werden, in dem die Geschichte der Braunkohle beleuchtet wird. Denkbar sei auch, die Kirche als Gästehaus und Übernachtungsmöglichkeit für Pilger zu nutzen.

Konradskirche sollte in Borna gebaut werden

Die Kirche sollte ursprünglich in der heutigen Bornaer Stauffenbergstraße gebaut werden. Sozusagen vis-à-vis der Kaserne, damals das Domizil der Sowjetarmee, weshalb aus den Plänen in den 50er-Jahren nichts werden konnte. So wurde sie in Deutzen auf abgebaggertem ehemaligem Bergbaugelände errichtet, als Haus des Gebetes. Und das, so Pfarrer Oettler, soll sie auch weiterhin bleiben, weil sie auch künftig einen Altarraum haben sollte.

Von Nikos Natsidis