Kormorane, Reiher, Gänsesäger: Wo Räuber zuschlagen, zieht der Fischer den Kürzeren

Idylle an einem der beiden Hainteiche in Frohburg – nur auf den ersten Blick. Die Reiher am und die Kormorane auf dem Wasser bereiten mit ihrer Fresslust dem Pächter Sorgen. Darüber hinaus verletzen sie viele Fische, was die Einbußen weiter erhöht.

Quelle: Jens Paul Taubert