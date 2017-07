Krach in Mölbis ohne Folgen: Beschwerde erreicht nur schwer das Umweltamt

Im Espenhainer Unternehmen wird viel Stahlschrott recycelt. Der Stahl wird von allen Fremdstoffen befreit, zerkleinert, in Waggons geschüttet und an Stahlwerke verschickt. Bisher gab es kaum Lärmbeschwerden, so das Unternehmen. Im nahen Mölbis jedoch fühlt man sich jetzt gestört.



Quelle: André Neumann