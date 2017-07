Kradfahrer bei Unfall in Borna erfasst und schwer verletzt

Borna. Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend gegen 22.25 Uhr in Borna wurde ein Kradfahrer schwer verletzt. Der 59-Jährige musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Fahrerin (46) eines schwarzen Ford Fiesta war von der Pawlowstraße kommend in Richtung B 95 unterwegs und hatte nach Angaben der Polizei an der Kreuzung den von links aus Richtung Leipzig kommenden, vorfahrtsberechtigten Hondafahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Möglicherweise sei der Unfall witterungsbedingt entstanden, hieß es. Es laufen Ermittlungen gegen die Autofahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zur Schadenshöhe wurde nicht bekannt.

Von sg