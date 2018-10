Groitzsch/Nehmitz

Nach einer Verzögerung soll nun in diesem Monat die neue Brücke am Radweg zwischen den Ortsteilen Nehmitz und Berndorf errichtet werden. Das erklärte Bürgermeister Maik Kunze (CDU) in der Groitzscher Stadtratssitzung. Die alte, sogenannte Betonkonglomeratbrücke über die Schnauder wurde bereits im Juli demontiert.

Am 19. Oktober kommt die neue Brücke

Allerdings hatten Lieferschwierigkeiten den Ersatzneubau mit einem Fertigteilmodell aus Stahl-Aluminium-Elementen hinausgeschoben. Am 19. Oktober soll nun ein Kran die Brücke an ihren Platz heben. Der Übergang muss erneuert werden, weil bei einer Sicherheitsüberprüfung im Jahr 2015 eine Reihe von Schäden festgestellt worden war.

Kosten ein Viertel niedriger als berechnet

Die Gesamtkosten waren vom Planer mit rund 202 000 Euro berechnet worden. Die Ausschreibung brachte der Kommune aber ein wesentlich günstigeres Ergebnis, sodass nun ein Viertel weniger, also circa 150 000 Euro fällig werden. Wobei Groitzsch einen Zuschuss von 90 Prozent über die sächsische Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbau erhält. Der entsprechende Bescheid der Sächsischen Aufbaubank war bereits im November 2017 im Rathaus eingegangen.

Von okz