Neukieritzsch

Der Neukieritzscher André Karsupke organisiert seit 2014 mit Hilfe von Freunden, Angehörigen und Bekannten eine verrückte Spendenaktion für das Kinderhospiz Bärenherz. Sie entwerfen T-Shirts, die sie in einem nur für kurze Zeit geöffneten Internet-Shop verkaufen. Die Shirts zeigen in wechselnder Gestaltung eine immer wieder erkennbare Figur: den Krawallbär. Der hat schon hunderte Freunde rund um Neukieritzsch, in ganz Deutschland und sogar darüber hinaus gefunden. Jetzt hat der freundliche Petz zum fünften Mal gebrüllt.

Krawallbär René Karsupke aus Neukieritzsch. Quelle: privat

Wegen des kleinen Jubiläums haben sich die Macher der Aktion für dieses Jahr ein paar besondere Angebote ausgedacht. Zum einen: Erstmals ist ein Kinder-T-Shirt im Programm. Zweitens: Weil Krawallbär-Freunde auch ein bisschen Nostalgiker sind, ist das erste Shirt in einer Jubiläums-Variante noch einmal aufgelegt worden. Das neue Shirt für Damen und Herren zeigt das lustige Bärengesicht wie üblich auf dem Rücken des T-Shirts, vorn haben die Krawallbär-Hobbydesigner diesmal einen Urlaubs-Bulli unter Palmen und mit Surfbrett platziert.

Zu haben sind die neuen Shirts allerdings nicht mehr. Denn in diesem Jahr passierte etwas selbst für André Karsupke völlig Überraschendes: Der Shop war kaum geöffnet, da waren die auf insgesamt 600 Stück limitierten T-Shirts innerhalb von 24 Stunden schon ausverkauft. Überwältigend sei das, sagt der Neukieritzscher. Der bisherige Rekord waren immerhin sechs Tage.

Aktion erreicht immer mehr Menschen

Und es zeigt, wie die Spendenaktion bei immer mehr Leuten ankommt. Das Kinderhospiz bekommt den Erlös des Verkaufs abzüglich der Kosten, außerdem können Freunde der Aktion auch direkt in den Spendentopf einzahlen. Im vorigen Jahr kamen 10 000 Euro zusammen.

Der Krawallbär, der eigentlich ein Eisbär ist, entstand bei einem Auftritt André Karsupkes auf einem Konzert der Band Krawallbrüder. Dort sorgte er in einem Eisbärenkostüm für zusätzlichen Spaß. Die Rolle wurde der junge Mann dann nicht mehr los, und er machte die Krawallbär-Spendenaktion daraus. Mittlerweile sind tausende Shirts mit dem freundlichen Bären in der Welt.

Bestellungen auch aus dem Ausland

Bestellungen gehen auch in die Schweiz, Österreich, Luxemburg, nach Belgien und in die Niederlande. Eine Hochburg ist der Raum um Kaiserslautern. Bekannte schicken gelegentlich Fotos, eins entstand in Mallorca, wo ein Mann namens Bär das Bären-Shirt trug. Auch an der Ostsee seien schon KrawallBär-Shirts in Massen gesichtet worden.

Von André Neumann