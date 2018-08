Borna

Die Versorgung für Krebspatienten in der Region ist wieder ein Stück besser geworden: Am Sana Klinikum in Borna gibt es jetzt ein neuzertifiziertes Onkologisches Zentrum gegen Krebs. Das Zentrum wurde nach strengen Kriterien von der Deutschen Krebsgesellschaft bewertet und anerkannt. „Wir wollen Anlaufstelle sein für alle Krebspatienten in der Region, ihnen ihre Ängste und Sorge nehmen und sie auf ihrem Therapieweg begleiten“, sagt Kay Kohlhaw, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral-, MIC und Gefäßchirurgie am Sana Klinikum.

Schon seit vielen Jahren bestehen am Sana Klinikum einzelne Zentren und Kliniken, die Anlaufpunkt für etwa an Brust-, Darm- oder Prostatakrebs erkrankte Patientinnen und Patienten sind. Diese wurden nun in einem Onkologischen Zentrum gebündelt. „Nach jahrelangen Bemühungen“ sei dies nun gelungen, sagt Martin Jonas, Regionalgeschäftsführer der Sana Kliniken AG für die Region Sachsen.

Versorgung über das Normalmaß hinaus

Das Onkologische Zentrum der Sana Kliniken Leipziger Land ist eines von fünf zertifizierten onkologischen Zentren in Sachsen. „Wir decken mehr als 80 Prozent der in Borna diagnostizierten Tumore im onkologischen Zentrum ab“, so Kohlhaw.

Die Versorgung der Patienten gehe weit über die übliche Versorgungsmedizin hinaus, betonte Kohlhaw. So stehen zum Beispiel soziale und psychologische Betreuung ebenso zur Verfügung wie intensivierte Nachsorge und eine Palliativstation. Wichtig sei künftig die Stärkung der Vorsorge, der medizinische Austausch mit anderen Kliniken sowie Gremienarbeit für die Weiterentwicklung des Zentrums. „Wir können den Großteil der Patienten schnell, kompetent und gut versorgen. Wen wir nicht versorgen können, schicken wir weiter“, so Kohlhaw. Unerlässlich sei auch die gute Kooperation zum Beispiel mit dem Uniklinikum in Leipzig.

Harte Prüfung vor Erteilung des Zertifikats

Um als onkologisches Zentrum zertifiziert zu werden, wurde die Onkologie am Sana Klinikum mehrere Tage von sogenannten Auditoren geprüft. Dabei mussten die beteiligten Kliniken und Zentren nachweisen, dass sie sich an die Leitlinien halten, die für die Krebsbehandlung international gültig sind. Die Auditoren befragten Personal, kontrollierten Patientenakten und analysierten die interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Nur, weil wir in allen Punkten überzeugen konnten, wurde uns das Zertifikat erteilt“, sagt Kohlhaw.

Von Sophie Aschenbrenner